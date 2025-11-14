La historiadora del arte Eugenia Tenenbaum participará el 20 de noviembre en una ponencia en Mérida con motivo del 25N

Técnicas de igualdad presentan junto a la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, las acciones organizadas por la Asociación Malvaluna de Mérida con motivo del 25N - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La historiadora del arte Eugenia Tenenbaum impartirá el próximo 20 de noviembre en Mérida una ponencia sobre la representación de las mujeres en el ámbito artístico, en el marco de las actividades programadas por la Asociación Malvaluna con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La misma, titulada 'Historias de mujeres, historias de violencias', tendrá lugar a las 17,30 horas en el Centro Cultural Alcazaba y estará precedida, el 19 de noviembre, de un seminario online sobre las violencias machistas digitales que, advierte Malvaluna Mérida, también atraviesan a las aplicaciones de citas y plataformas como OnlyFans.

A su vez, pese a que aún se desconoce el cartel y la hora de inicio, el 25 de noviembre partirá desde la Plaza de España de la capital extremeña hasta el Templo de Diana la tradicional manifestación para denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres. Posteriormente, se procederá a la lectura del manifiesto.

"Es muy triste, pero todos los años seguimos reivindicando lo mismo: que a las mujeres nos siguen asesinando y maltratando en todas las esferas y contextos de la vida", ha lamentado en la presentación, este viernes, de las acciones previstas por Malvaluna en Mérida para el 25N la técnica de igualdad de la asociación Alba Redondo Mesa.

