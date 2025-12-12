Un hombre sufre quemadura en un incendio en una casa rural de Sancti-Spiritus (Badajoz)

Archivo - Un camión bomba del Consorcio Provincial de la Diputación de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha sufrido quemaduras en un incendio declarado la tarde de este viernes en una casa rural de la localidad pacense de Sancti-Spiritus, que ha sufrido daños provocados por las llamas.

Una llamada sobre las 18,00 horas al 112 de Extremadura ha alertado sobre el incendio en el alojamiento rural El Palomeque, sito en Calle Luis Navarro Sánchez, nº 39, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencias.

La víctima ha sido trasladada hasta el Hospital de Talarrubias, donde ha ingresado en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Siruela, efectivos de los parques de bomberos de Herrera del Duque y Castuera, y efectivos de la Guardia Civil.