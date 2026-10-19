El Hub de Defensa de Extremadura busca convertir las capacidades regionales en oportunidades empresariales

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta avanza en la constitución del Hub de Defensa de Extremadura, una iniciativa que forma parte del Plan Baluartia y que permitirá transformar las capacidades industriales, tecnológicas y de conocimiento de la región en nuevas oportunidades de negocio, innovación y empleo.

El Hub se configura como una asociación privada y sin ánimo de lucro integrada por empresas y centros de conocimiento con capacidad para desarrollar actividad en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

Su principal objetivo será facilitar que más empresas extremeñas accedan y crezcan en las cadenas de suministro vinculadas a estos sectores, mediante contratos, certificaciones, proyectos de innovación, formación especializada y captación de talento.

Con esta iniciativa, la Junta da continuidad al Plan Baluartia y avanza desde la definición de una política pública hacia la creación de una estructura empresarial estable, dotada de gobernanza propia y orientada a generar resultados concretos para el tejido productivo regional.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que este proyecto permitirá que Extremadura se presente ante el mercado con una propuesta coordinada, capaz de conectar las capacidades empresariales de la región con las necesidades del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los principales contratistas nacionales e internacionales.

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