Los III Premios de la Música Extremeña celebrarán su Gala 2026 el 7 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres

CÁCERES, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los III Premios de la Música Extremeña (PME) celebrarán su Gala 2026 el próximo 7 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres, con el objetivo de consolidarse como la cita anual de referencia para reconocer y visibilizar el talento musical de la región, para lo que se entregarán 13 galardones en diferentes categorías.

En esta tercera edición, los premios serán: Raíces, Mejor Evento Musical, Mejor Banda o Artista, Mejor Vídeo, Mejor Diseño Gráfico, Mejor Producción, Mejor Directo, Solista Destacado, Mejor Álbum o EP, Mejor Año Profesional, Premio de Honor, Mejor Canción y Mejor Banda o Artista Novel.

La presentación del calendario de los premios ha tenido lugar este jueves por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, como entidad organizadora; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, y la jefa del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas, instituciones que apoyan el proyecto.

Esta edición incorpora importantes novedades, entre ellas la creación de un jurado altamente especializado, formado por más de 30 profesionales del sector musical, la programación cultural, la gestión artística y la comunicación especializada. "Una decisión que refuerza la transparencia, la calidad y el rigor del proceso de selección", ha indicado Suárez.

Según ha explicado el concejal, la gala volverá a llenar las 550 butacas del emblemático teatro cacereño y podrá seguirse también en 'streaming', ampliando su alcance a más de 2.000 espectadores adicionales.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Hasta llegar al 7 de marzo se ha diseñado un calendario de formularios para determinar las nominaciones, de manera que para actuaciones en directo de la gala se podrán presentar propuestas hasta el 15 de diciembre; y para formar parte del jurado profesional hasta el 23 de diciembre.

La segunda fase será para presentar las candidaturas a las diferentes categorías, y este periodo se abrirá el 16 de diciembre y se cerrará el 15 de enero de 2026. La selección de nominados y la apertura de formulario de votaciones se hará del 26 de enero al 16 de febrero, día en que se cerrarán las votaciones y se deteminarán los ganadores que serán premiados en la gala del 7 de marzo.

Dicha gala volverá a estar presentada por la artista y comunicadora Chloe Bird, uno de los rostros más vinculados al proyecto en los últimos años. Además de la entrega de galardones, el evento incluirá actuaciones musicales en directo, convirtiéndose un año más en un escaparate privilegiado para la creación musical extremeña.

Los Premios de la Música Extremeña "refuerzan así su compromiso con la difusión del talento regional y con un proceso participativo y profesionalizado, que cada año involucra a artistas, agentes culturales, industria, medios de comunicación y público", informa el consistorio cacereño.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha mostrado su satisfacción por que este proyecto llega ya a su tercera edición demostrando que tiene mucho margen de crecimiento. Además, ha destacado que el hecho de que el ayuntamiento lidera este proyecto que valora la actividad cultural que se hace en la ciudad y en toda Extremadura "aporta mucho valor" al objetivo de que Cáceres consiga ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

"En definitiva, se trata de potenciar el talento que tenemos en Extremadura y que en este objetivo trabajemos juntos todas las instituciones. Así debemos caminar para tener una mejor tierra", ha concluido Suárez.