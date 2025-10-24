Inaugurada la última fase de restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz

La presidenta de la Junta, María Guardiola, en su visita a la restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última fase de restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz han sido inauguradas este viernes, día 24, por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera.

Las obras han contado con un presupuesto de 547.887 euros, de los cuales 500.000 han sido aportados por la Junta mediante un convenio firmado entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el Arzobispado de Mérida-Badajoz, que ha aportado los 47.887 euros restantes.

En concreto, comenzaron el 20 de septiembre de 2024 por el ala este del claustro (el más cercano al templo), que era la zona más dañada del mismo. Posteriormente, han continuado por el resto del claustro, la sacristía, antesacristía, zona del altar de San Blas (la más cercana al altar mayor) y la capilla de Santa Teresa, en el marco de unos trabajos en los que se ha realizado una revisión y preparación completa de las techumbres de estas zonas, muy afectadas por la humedad. Tras la actuación de las cubiertas se ha procedido a la pintura de esas mismas bóvedas.

Durante los mismos, se ha descubierto que las cubiertas eran planas y estaban recubiertas por un ladrillo cerámico macizo y se ha decidido dejar las tres alas contrarias a la nave del templo con tejas y las adosadas a la nave principal del templo con cubiertas de ladrillo, que funcionan como un gran canal para ayudar evacuar el agua de lluvia, que se recogerá en unas gárgolas, ya existentes en el pasado.

Estas obras van a permitir que en un futuro estas cubiertas de ladrillo puedan ser visitables por grupos reducidos, para lo que se requiere, previamente, la instalación de medidas de seguridad, según ha detallado en nota de prensa el Arzobispado, que ha indicado que esta ha sido la última fase de recuperación de las cubiertas del complejo catedralicio, que estaban ocasionando numerosos problemas de humedad dentro del templo.

EL CLAUSTRO, ESPACIO CULTURAL

Asimismo, esta intervención es "un paso más" para conseguir que próximamente el claustro pueda ser espacio cultural para exposiciones o conciertos y que se sume a la oferta que ya hace el Museo de la Catedral. En este sentido y durante la visita, el arzobispo le ha presentado a la presidenta extremeña la necesidad de convertir el claustro en un lugar cultural, ya que la Catedral ha sido históricamente un centro de educación y cultura.

Asimismo, José Rodríguez ha dado las gracias a la Junta de Extremadura por la aportación económica que ha hecho posible la rehabilitación de estas cubiertas, que debido a las humedades que presentaban ponían en riesgo el propio claustro. Durante el tiempo que han durado obras no se han visto afectadas ni a las celebraciones litúrgicas, ni al Museo de la Catedral de Badajoz, que han seguido funcionando con total normalidad.

María Guardiola, que ha recorrido parte de las cubiertas y del interior del templo catedralicio, se ha mostrado muy satisfecha con el resultado de la restauración, unas obras que finalizaron el pasado mes de julio y en la que los trabajos han consistido en la remodelación de las cubiertas del claustro y de la sacristía, con el objetivo de reparar el deterioro estructural provocado por el paso del tiempo.

La Catedral de Badajoz fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento Histórico-Artístico, en 1931, ha detallado a su vez el Ejecutivo autonómico, que ha destacado que esta remodelación "confirma el compromiso" de la Junta de Extremadura con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural extremeño.