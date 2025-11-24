El incendio en una fábrica de transformación de tomate en Badajoz se salda únicamente con daños materiales

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado la pasada madrugada en la sala de máquinas de una fábrica de transformación de tomate en Badajoz se ha saldado únicamente con daños materiales.

El suceso ha tenido lugar sobre las 01,15 horas de esta pasada madrugada en una fábrica ubicada en la carretera de Villafranco a Balboa, en Badajoz, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada hasta el lugar de los hechos han acudido bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, y efectivos de servicio de la Guardia Civil.