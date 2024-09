El incendio en Nuñomoral (Cáceres) no provoca por el momento la evacuación de personas

CÁCERES, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado esta tarde en Nuñomoral (Cáceres) no requiere "de momento" la evacuación de personas, toda vez que si bien en un primer momento se había evaluado la evacuación de los vecinos de Martilandrán y Fragosa esto no es necesario por ahora porque "no hay riesgo para personas ni viviendas".

De este modo lo indica la Guardia Civil, que añade que "de momento no se ha procedido a la evacuación, ya que ha cambiado la dirección del viento" y que éste es "favorable".

La Benemérita recuerda que el incendio forestal se ha declarado esta tarde en la zona del Gasco, en Nuñomoral, y que afecta a un pinar, aunque a estas horas "ha disminuido" y se centra en la parte norte, donde "no hay riesgo para personas ni viviendas".

Medios del Plan Infoex están actuando en la zona, así como varias patrullas de la Guardia Civil para "garantizar la seguridad de los vecinos" debido a un incendio para el que ha sido declarado el nivel 1 del Infoex y del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex).