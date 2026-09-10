El Infoex da por estabilizado un incendio en Bequerencia de la Serena que ha afectado a una carretera

Incendio junto a la carretera en Benquerencia de la Serena. - INFOEX

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado, y ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, por afección a una carretera, un fuego declarado este jueves, 10 de septiembre, en Benquerencia de la Serena.

En la zona se mantiene realizando tareas de remate y liquidación dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio ambiente y un técnico de extención, con un total de once intervinientes.