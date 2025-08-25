El Infoex vigila posibles reactivaciones en los 170 kilómetros de perímetro del incendio de Jarilla

Cartel de Jarilla con los alrededores quemados. - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) mantiene medios desplegados en la zona afectada por el fuego de Jarilla, controlado desde este domingo, realizando labores de vigilancia y control para evitar posibles reactivaciones en un perímetro de 170 kilómetros.

En concreto, permanecen en la zona dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción, informan fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Los efectivos continuarán en la zona para realizará los "laboriosos trabajos de vigilancia y control del amplio perímetro" de este incendio, a fin de evitar cualquier reactivación que pudiera producirse a lo largo y ancho de toda la superficie afectada, unas 17.300 hectáreas.