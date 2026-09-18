El Instituto de Medicina Legal de Badajoz completa su plantilla con nueve trabajadores y cuenta con una nueva directora

El delegado del Gobierno atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz ha completado su plantilla de personal con la incorporación, este pasado verano, de nueve trabajadores entre dos nuevos técnicos de autopsias, tres psicólogos, una educadora y tres trabajadores sociales, además de contar con una directora, María Ibáñez, tras la jubilación del anterior responsable en agosto.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a estas instalaciones, sobre cuya plantilla ha detallado que es "suficiente" y está "cubierta" y que, con estas recientes incorporaciones, se cumple el compromiso que tenía el Ministerio de la Presidencia y Justicia de resolver una situación y unos "problemas" que "a veces" se presentan en las administraciones públicas.

Y es que, como ha explicado, "no siempre" pueden cubrir los puestos necesarios "con la agilidad y la urgencia" que les gustaría, pero en este caso "el compromiso se ha cumplido" después de que haya habido "una polémica en este verano de que había falta de personal".

En este sentido y con motivo de esta visita al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, que tenía "pendiente", y además de destacar su labor "fuera de los focos, de alguna forma", pero "absolutamente imprescindible para la sociedad", Quintana ha expuesto que, tras la citada "polémica", se ha "resuelto" con estos dos nuevos técnicos de autopsia, tres psicólogos, una educadora y tres trabajadores sociales, un personal que tilda de "más que suficiente".

Al mismo tiempo, ha remarcado que "el compromiso que había por parte del ministerio se ha cumplido en las fechas previstas", así como que "se está actuando y trabajando sin ningún retraso" de modo que "las autopsias salen rápidamente" en una región que, como ha añadido, "precisamente lo hace en el menor tiempo posible" gracias al trabajo "incansable" de los funcionarios de este Instituto de Medicina Legal.

Además de las autopsias, el delegado ha recordado y ha puesto en valor la labor que se realiza en el Instituto de Medicina Legal en relación a la violencia de género, ante la que tiene un "papel fundamental" y "precisamente" uno de los puestos que se han reforzado son los encaminados a "resolver un problema que había transitorio", que "ahora mismo" se solventa con la "idea" de que se esté "completamente al día" en un periodo de dos o tres meses.