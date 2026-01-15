Investigado tras acudir con su coche a un examen para recuperar el carné de conducir en Plasencia

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han investigado a un varón de 34 años que fue sorprendido cuando se presentó a realizar el examen teórico para la recuperación del permiso de conducir, tras haber perdido la totalidad de los puntos, conduciendo su propio vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero en el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Plasencia (Cáceres), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) detectaron al individuo in fraganti cuando llegó conduciendo su vehículo para realizar el examen teórico necesario para la recuperación del permiso de conducción de la clase B, pese a carecer de autorización administrativa para hacerlo.

Durante la inspección del vehículo, los agentes comprobaron además que el mismo carecía de seguro obligatorio en vigor y que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se encontraba caducada, por lo que se formularon las correspondientes denuncias administrativas por dichas infracciones.

El hombre, de 34 años, ha sido investigado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor careciendo del permiso de conducción, por pérdida total de los puntos asignados y se han remitido las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

La actuación se enmarca en la colaboración existente entre la Jefatura Provincial de Tráfico (JPT) y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, y con ella, se quiere concienciar a los usuarios de las vías, así como a la ciudadanía en general del "grave riesgo" que suponen este tipo de conductas para la seguridad vial.