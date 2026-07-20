Investigado el responsable de una protectora de Villafranca por mantener a los perros en "condiciones críticas"

Protectora de animales clausurada - GUARDIA CIVIL

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un vecino de Villafranca de los Barros, responsable de una protectora de animales de este localidad pacense, tras localidad seis perros muertos y otros nueve en "condiciones críticas de salubridad".

La actuación policial se inició a raíz de una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de animales muertos en una finca rústica aislada del término municipal de Villafranca de los Barros, y tras una primera inspección conjunta con componentes de Policía Local de Villafranca de los Barros, hallaron los cadáveres de seis perros en diferentes estados de descomposición, así como a otros nueve canes aún con vida, pero en condiciones críticas de salubridad.

Ante la urgencia de los hechos, se procedió al precinto inmediato del recinto para preservar la escena, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

En una segunda inspección técnico-policial, los agentes contaron también con el apoyo de inspectoras facultativas sanitarias de la Junta de Extremadura, que ratificaron mediante informe pericial la "situación de desamparo y maltrato por omisión que sufrían los animales".

RECIBÍA FONDOS PÚBLICOS

De las pesquisas practicadas se pudo determinar, señala la Guardia Civil, que el investigado instrumentalizaba una entidad local dedicada a la protección animal, la Asociación Protectora de Animales 'La Tinaja', para ejercer el control de la instalación.

Explica la Guardia Civil que asociación "ha venido percibiendo fondos públicos procedentes de administraciones locales mediante convenios de colaboración y contratos para la recogida y custodia de animales vagabundos en la comarca de Tierra de Barros"..

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha remitido requerimientos oficiales al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros al objeto de comprobar los contratos, pliegos de condiciones, importes económicos liquidados y las autorizaciones de núcleo zoológico correspondientes a los últimos cinco años, buscando "esclarecer el alcance penal y administrativo en la gestión de dichos fondos públicos".

Por su parte, el consistorio local ha coordinado la incineración de los seis animales fallecidos, así como el traslado urgente de los nueve ejemplares supervivientes a un centro de acogida autorizado donde ya reciben el tratamiento veterinario necesario.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.