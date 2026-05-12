Investigadores de la UEx integran Escape Rooms en la formación de enfermería neonatal

Investigadores de la UEx - UEX

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) formado por Esperanza Santano, Cristina Franco y Sergio Cordovilla ha demostrado que el uso de dinámicas de escape room puede ser una herramienta eficaz en la enfermería neonatal para mejorar la adquisición de competencias clínicas, aumentar la motivación de los estudiantes y preparar a los futuros profesionales para entornos asistenciales complejos.

La investigación consistió en un ensayo clínico aleatorizado con 40 estudiantes de segundo año de enfermería de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres. Así, mientras un grupo recibía una formación de simulación clínica tradicional, el otro se enfrentaba a un reto de 40 minutos en un escape room.

Los alumnos debían superar una serie de retos técnicos y cognitivos que reproducen la presión real de uno de los momentos más críticos en la atención neonatal: la reanimación del recién nacido en sala de partos.

De esta forma, aunque ambos grupos alcanzaron resultados similares en términos de aprendizaje, los estudiantes valoraron "de forma especialmente positiva" el componente de aplicabilidad y utilidad educativa de la actividad gamificada, ha informado la Universidad de Extremadura en nota de prensa.

"El escape room no es una fórmula mágica que sustituye a lo que ya funciona, pero añade algo que la simulación convencional no siempre consigue: hacer que aprender sea una experiencia que los estudiantes recuerdan y disfrutan", han indicado los autores del estudio.

De esta manera, introducir la gamificación en la formación se plantea no como un sustituto, sino como un método complementario "a las ya de por sí avanzadas" técnicas de simulación clínica que se practican en la facultad.

"La gamificación y los escape room llevan años demostrando su potencial en otros ámbitos educativos, y quisimos trasladar esa experiencia al entorno de la enfermería neonatal, uno de los más exigentes técnica y emocionalmente. El resultado fue este ensayo clínico aleatorizado, uno de los pocos en su tipo publicados hasta la fecha en esta área", han explicado.

Este trabajo nace como un proyecto de innovación docente dentro de los laboratorios de la asignatura de Enfermería del Recién Nacido, la Infancia y la Adolescencia. A largo plazo, el grupo de investigación tiene como objetivo incorporar estas metodologías en distintas asignaturas del grado, sin embargo, señalan la necesidad de medios para lograrlo.

"Para desarrollar simulación de alta fidelidad y dinámicas de escape room de calidad se requieren medios como espacio, equipamiento, técnicos especializados en simulación y, sobre todo, tiempo y apoyo institucional. El centro tiene un proyecto de área de simulación en marcha desde hace tiempo, pero todavía necesita el impulso necesario para consolidarse", han comentado.

El Grupo de Investigación e Innovación Docente en Ciencias de la Salud (GISyC-INNOVA) conforma la rama de investigación educativa del Grupo de Investigación en Salud y Cuidados (GISyC), que es un grupo interdisciplinar formado por profesionales de la salud que combinan su actividad docente con la investigación, con el objetivo de vincular la universidad con la realidad clínica y las necesidades de salud de la población.

Las líneas de investigación se centran en la promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención y los factores de riesgo modificables. En los últimos años han incorporado también la innovación docente como línea de trabajo, explorando nuevas metodologías de enseñanza en ciencias de la salud, como demuestra este estudio.