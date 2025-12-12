Investigan el origen de una explosión en la barriada de Llera en Badajoz que se salda sólo con daños materiales

BADAJOZ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el origen y motivo de una explosión registrada la pasada noche en la esquina entre la calle Maruja Mayo con Margarita Xirgú, en la barriada de Llera de la ciudad de Badajoz, que se ha saldado con daños materiales al afectar a varias casas y vehículos pero sin daños personales.

Fuentes de la Policía Nacional en Extremadura han explicado en declaraciones a Europa Press que sobre las 00,00 o 00,15 de la pasada noche recibieron llamadas en la sala Cimacc y se dirigieron al lugar por una posible explosión en la zona aunque desconocían de qué.

Una vez allí, los indicativos acordonaron el lugar de los hechos y establecieron un perímetro de seguridad. Asimismo, se solicitó la presencia de Tedax NRBQ y de Policía Científica, que cuando acudieron observaron que "efectivamente" se había producido una explosión "aún por valorar de qué y por qué ha ocurrido", a la vez que recogieron vestigios.

De este modo, los hechos se están investigando, según la Policía, que ha detallado que sólo ha habido daños materiales, en concreto dos o tres casas y varios vehículos, y que no se han registrado daños personales.

Sobre el tipo de explosión, se está trabajando en ello pero "no es de gas", y "de momento" piensan que puede tratarse de "algún tipo de artefacto" aunque no saben qué es y "todavía" no se tiene "claro", por lo que no pueden asegurar qué es lo que habría producido esa explosión, salvo señalar "con seguridad que no ha sido de gas".

En cualquier caso, la zona está acordonada "de momento" al estar trabajando los efectivos en el lugar si la lluvia registrada a primera hora de la mañana en la ciudad así se lo ha permitido. Así, "en el momento recuperaron algún tipo de vestigio" y "ahora están en la zona para continuar" con la investigación buscando y recopilando información.