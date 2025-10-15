El IPC escala al 3% en septiembre en Extremadura en tasa interanual, igual que la media nacional

Archivo - Una mujer realiza sus últimas compras de pescado y marisco - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3 por ciento en Extremadura en septiembre en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de septiembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha disminuido un 0,4 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,4 por ciento.

Donde más han subido los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 10,8 por ciento más que en septiembre de 2024 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5 por ciento más (+0,4 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2 por ciento más (+0,5 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1 por ciento más (+0,4 puntos).

En el lado contrario, donde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en ocio y cultura, un -1,1 por ciento (-1,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A su vez, en el conjunto nacional, el IPC ha bajado un -0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y ha elevado 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3 por ciento.

