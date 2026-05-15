Un joven de 23 años resulta herido al caer de una altura en un accidente laboral en Logrosán

LOGROSÁN (CÁCERES), 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' al caer de una altura en un accidente laboral ocurrido este viernes en la localidad cacereña de Logrosán.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8,32 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando de un accidente laboral, en el que un trabajador ha resultado herido.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud, así como una ambulancia medicalizada, un equipo sanitario del Centro de Salud de Obando, y una patrulla de la Guardia Civil.

El trabajador herido, de 23 años, presentaba una fractura en la pierna, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Don Benito- Villanueva.