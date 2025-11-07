La Junta aboga por la legislación para no repetir casos como el de los desnudos de menores en Almendralejo con IA

Archivo - Imagen de archivo de la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha abogado por que las administraciones sigan trabajando, cada una en el ámbito de sus competencias, y "sobre todo" en materia de legislación para que no puedan volver a ocurrir casos como el de las menores de Almendralejo (Badajoz) que vieron cómo se difundían fotos suyas manipuladas por inteligencia artificial (IA) simulando que estaban desnudas.

A este respecto, ha apostado también por concienciar de que se trata de un delito y "muy grave" contra la libertad de las personas.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en un acto de Badajoz sobre las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos referidas a la difusión de fotografías de contenido sexual manipuladas con inteligencia artificial que incluían los rostros de personas reales en esta localidad pacense.

Al respecto, Ara Sánchez ha recordado ante todo lo ocurrido en Almendralejo que se tramitó un procedimiento a través del Juzgado de Menores, que se sancionó a los menores implicados y que hubo una sentencia de conformidad, a la par que ha señalado que la Agencia Nacional de Protección de Datos ha impuesto una sanción, "que es una multa", ante la que ha abogado por que las administraciones sigan trabajando en este sentido, cada uno dentro de su ámbito, y específicamente en el normativo.

"Creo que con lo que tenemos que quedarnos es que evidentemente tenemos que seguir trabajando dentro del ámbito de nuestras respectivas competencias las administraciones y, sobre todo, en materia de legislación para que esto no pueda volver a ocurrir", ha remarcado, así como para concienciar de que "esto es un delito" y "muy grave" contra la libertad de las personas y "sobre todo" contra la libertad y la dignidad de los menores.

De igual modo, ha destacado que esa labor de concienciación y de prevención "se realiza no solamente a través del procedimiento penal, sino también a través de la normativa correspondiente".

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación en la inauguración del VIII Congreso Mujer Executiva 360º en Badajoz.