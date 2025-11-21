La Junta acumula las ofertas públicas de empleo de 2021, 2022 y 2023 con 1.644 plazas en Administración General

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura ha acumulado la Oferta de Empleo Público de 2021 con las correspondientes a las anualidades de 2022 y 2023 de Administración General este viernes tras la Mesa Sectorial que se ha llevado a cabo junto con los sindicatos.

De esta forma a las 449 ya publicadas, 150 plazas de personal funcionario y 299 de personal laboral, se sumarán 495 de la oferta de 2022, de las que 140 son de personal funcionario y 355 de personal laboral, y la oferta de 2023, que consta de 192 plazas de personal funcionario y 508 plazas de personal laboral.

Esta acumulación de plazas contará con 482 de personal laboral y 1.162 de personal funcionario, llegando a un total de 1.644 plazas.

Se trata de la convocatoria "más amplia" desde que hay tasa de reposición de efectivos, año 2013, es decir, desde hace más de 10 años, según destaca en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Asimismo, en la Mesa Sectorial de este viernes se ha ratificado la oferta de 2025 de Administración General, aprobada en la Mesa General celebrada el pasado martes, compuesta por 746 plazas divididas en 335 para personal funcionario y 411 para personal laboral, al tiempo que se ha negociado la convocatoria de turno de ascenso que no se convocaba desde el año 2019.