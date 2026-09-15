La Junta aportará casi 22 millones para construir 110 viviendas protegidas en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, participa en la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de casi 22 millones de euros a la sociedad pública Urvipexsa para la construcción de 110 viviendas protegidas en las localidades de Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña.

Así, las primeras actuaciones, que se encuentran en un estado de desarrollo más avanzado en este 2026, son 100 viviendas en Cáceres, cuatro en Arroyo de la Luz y seis en Guareña y la aportación para ello es de 21.833.404 euros.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico quiere que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en la región "sin que la vivienda sea un impedimento para poder quedarse".

Como ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se trata de una nueva transferencia de fondos a la empresa pública Urvipexa para financiar el Plan Habita, que contempla la creación de 3.500 nuevas viviendas protegidas en la región.

El Plan Habita proyecta una inversión de 498 millones de euros para impulsar las más 3.000 viviendas mediante un sistema de colaboración público-privada, movilización de suelo, así como otras medidas de apoyo a la promoción y al acceso a la vivienda.

Los casi 22 millones de euros de la transferencia aprobada este martes servirán para construir las más de 100 viviendas protegidas en las tres poblaciones, así como para cubrir los costes de gestión, de redacción de proyectos, de dirección de obras, de licencias, de tasas y demás actuaciones relativas a dichas promociones.

A preguntas de los medios, Manzano ha incidido en que el Plan Habita surgió ante una "situación catastrófica" en Extremadura debido a la "desidia de años de gobierno socialista" y en los que "no se construían viviendas".

"Para este gobierno, la vivienda, el derecho a la vivienda, es un derecho fundamental y lo materializa. Y frente a 22 viviendas que fueron construidas en la pasada legislatura, ya llevamos, y quiero enfatizar el dato, aprovecho su pregunta para hacerlo, desde nuestra llegada al gobierno, construidas 570 viviendas", ha señalado.