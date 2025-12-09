La Junta aprueba 4 millones de euros en ayudas para rehabilitar viviendas en pueblos de hasta 10.000 habitantes

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en el ámbito rural y se autoriza la primera convocatoria con una dotación de 4 millones de euros en cuatro anualidades (2026-2029).

El decreto tiene por objeto la financiación de actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, de eficiencia energética, de conservación y de habitabilidad en viviendas, según ha informado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa.

En concreto, hace referencia a las actuaciones de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; la conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías; adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene; mejoras de eficiencia energética y mejora de accesibilidad.

Las intervenciones de rehabilitación deben realizarse en municipios o núcleos con una población residente igual o inferior a los 10.000 habitantes y además concede prioridad a los jóvenes en el acceso a las ayudas.

La ayuda será de hasta 14.000 euros por vivienda cuando se trate de una vivienda unifamiliar y de 9.000 euros por vivienda cuando se trate de rehabilitación interior de un inmueble perteneciente a un bloque de pisos.