La Junta considera que la propuesta del PSOE sobre planes de incendios para municipios carece del "mínimo rigor"

Archivo - La Junta de Extremadura recuerda que la quema de restos vegetales en esta época está limitada por su riesgo de incendios - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha considerado que la propuesta del PSOE regional de aprobar un plan extraordinario de emergencias para eliminar la masa forestal del perímetro de los municipios y así reducir el riesgo de incendio forestal carece del "mínimo rigor" y demuestra un "desconocimiento preocupante" sobre la materia.

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha recordado que la normativa vigente ya obliga a los municipios a elaborar y ejecutar sus Planes Periurbanos de Protección ante Incendios Forestales (PPPI), que de hecho tienen en vigor 327 de las 388 localidades (el 84%), mientras que los otros 61 están en tramitación.

Así, y consciente de la "dificultad presupuestaria" que enfrentan los ayuntamientos para ejecutar esos PPPI, la Junta ha destinado 4,7 millones de euros para hacerse cargo de los planes periurbanos de las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes, dos de las zonas que concentran las mayores masas boscosas de la comunidad autónoma y por tanto el mayor riesgo.

De este modo, como ha informado la Junta en nota de prensa, el pasado mes de mayo, finalizó la ejecución de los planes periurbanos de 11 localidades (Pinofranqueado, Caminomorisco, Nuñomoral, Descargamaría, Robledillo de Gata, Casares de Hurdes, Ladrillar, Santibáñez el Alto, Acebo, Eljas y Valverde del Fresno).

Además, están en trámite en estos momentos los de Casar de Palomero, San Martín de Trevejo, Cilleros, Cadalso y Perales del Puerto, por importe de 750.000 euros.

"En total, la Junta de Extremadura ha destinado 5.450.000 euros para mejorar la seguridad de 16 municipios, por lo que sorprende que el PSOE proponga cubrir con 8 millones los 388 municipios de la comunidad autónoma", ha incidido.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha recalcado que "prueba de la importancia" que la Junta concede a la prevención de incendios forestales es la aprobación el pasado diciembre del primer Plan Forestal de Extremadura, que contempla para el periodo 2026-2035 un total de 198 medidas por importe de 364 millones, de los que 203 millones se destinarán a actuaciones para la prevención de incendios forestales.

Ese mismo mes se produjo otro "avance histórico" en esta misma materia, con la creación de 138 plazas de bomberos forestales para todo el año en lugar de solo durante los seis meses que concentran el mayor riesgo de incendios, como venían siendo contratados.

"Esa medida ha permitido que por primera vez en su historia, el Plan Infoex disponga de la misma plantilla para prevención que para extinción", ha subrayado.