La Junta convoca el proceso de admisión y matriculación en los cursos preparatorios de acceso a ciclos formativos de FP

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria para la admisión y matriculación en los cursos de formación preparatorios para acceder a Grados D, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, para el curso 2025/2026.

Están dirigidos a personas que no cumplen los requisitos académicos de acceso a dichos ciclos formativos.

Para acceder a estos cursos es necesario tener 18 años cumplidos o cumplirlos durante el año natural en que comience el curso académico. No obstante, superado el curso correspondiente regulado en la presente resolución, se precisará tener 17 años como mínimo para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio y 19 para los de Grado Superior.

De forma excepcional, también podrán solicitar los cursos de acceso a Grado Medio las personas mayores de 16 años que tengan un contrato laboral que les impida asistir a clases en régimen ordinario, deportistas de alto rendimiento o aquellas personas que no han estado escolarizadas en el sistema educativo español.

Además, se contemplan otras circunstancias excepcionales, que deben acreditarse debidamente, como enfermedad grave, embarazo, víctimas de violencia o acoso y situación de dependencia, entre otras, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Las solicitudes de admisión podrán presentarse desde el 3 hasta el 5 de noviembre en las dependencias administrativas del centro en el que se vayan a cursar las enseñanzas, en las Oficinas de Asistencia a la ciudadanía de la Junta de Extremadura o por vía telemática.

La solicitud, recogida en la resolución de convocatoria, deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de las diferentes circunstancias establecidas en cada caso.

Las personas interesadas en acogerse a exenciones deberán indicarlo en la solicitud. En el bloque específico de los cursos de acceso a Grado Superior, aquellas que deseen acogerse a alguna convalidación también deberán indicarlo expresamente en el formulario de inscripción. En ambos casos, es necesario aportar documentación acreditativa.

Asimismo, se podrá solicitar el reconocimiento de las competencias básicas superadas a través del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, según indica la resolución. La documentación requerida en este supuesto podrá presentarse con la formalización de la matrícula, o durante el desarrollo del curso hasta la finalización del período de evaluación extraordinaria.

El alumnado admitido formalizará su matrícula en el plazo comprendido entre el 11 y el 14 de noviembre de 2025. Se creará lista de espera con las personas no admitidas. En caso de vacantes, habrá un periodo extraordinario de admisión.

En todo caso, se reservará un 5 % del total de plazas escolares en cada nivel para personas aspirantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

DURACIÓN Y CARGA HORARIA

El curso de acceso a ciclos formativos de Grado Medio tendrá una duración máxima de 400 horas a lo largo del curso escolar. La distribución horaria semanal se organizará preferentemente en tres bloques de competencias básicas (lengua castellana, matemática y digital), con cinco periodos lectivos semanales cada uno.

En cuanto a los ciclos formativos de Grado Superior, el curso de acceso tendrá una duración máxima de 600 horas. La distribución horaria semanal se organiza en dos partes, común y específica. La parte común incluye las competencias de lengua castellana, matemática y digital, cada una con una carga de seis periodos lectivos semanales. Por su parte, la parte específica contempla una competencia vinculada a la modalidad elegida por el alumnado, también con una dedicación de seis periodos lectivos semanales.

Asimismo, el mínimo de solicitudes para conformar un grupo será de 15.

Cabe destacar que los cursos de formación preparatoria atenderán las necesidades educativas concretas del alumnado, tanto en su desarrollo como en los procesos asociados a la evaluación.