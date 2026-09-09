La Junta declara la urgente ocupación de terrenos para la ejecución de las obras del tramo II de la Ronda Sur de Badajoz

MÉRIDA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles el decreto por el que se declara urgente la ocupación de terrenos para la ejecución de las obras del tramo II de la Ronda Sur de Badajoz, en las carreteras EX-310 y EX-107.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha recordado que el pasado 28 de julio se autorizó la contratación del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, con una inversión cercana a los 45 millones de euros, tras lo que este miércoles se ha aprobado la declaración de urgencia para la ocupación de los terrenos necesarios para que se lleven a cabo en la ejecución de estas obras.

Una aprobación que "sirve para agilizar la disponibilidad de esos terrenos y para evitar que el procedimiento de expropiación retrase la ejecución de la obra", ha señalado la portavoz de la Junta, quien ha informado de que esta actuación afecta a 83 propietarios.

"Estamos hablando de una infraestructura muy esperada que va a permitir sacar del núcleo urbano parte del tráfico de largo recorrido y mejorar, sin duda, los accesos también a la ciudad", lo cual, ha resaltado Manzano, "significa menos congestión, desplazamientos mucho más cómodos para la ciudadanía y, mayor seguridad vial en una zona que actualmente soporta un volumen muy elevado de tráfico", ha dicho.

Una vez adjudicadas las obras y formalizado ese contrato, el plazo de ejecución va a ser de 26 meses, señala la portavoz de la Junta.

"MARCADO INTERÉS PÚBLICO"

Señala la Junta que esta actuación reviste un "marcado interés público", al estar destinada a mejorar de forma sustancial las condiciones de seguridad vial, la funcionalidad de la red autonómica y la sostenibilidad de la movilidad en el entorno urbano y periurbano de Badajoz.

De esta forma, la nueva infraestructura permitirá canalizar los movimientos de largo recorrido y de conexión interurbana sin necesidad de atravesar el núcleo urbano, mejorando las condiciones de circulación en los accesos a la ciudad, reduciendo los niveles de congestión del tráfico y aumentando la seguridad de las personas usuarias de la red viaria.

NUEVO COLECTOR RENA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también este miércoles un decreto por el que se declara la urgencia de la ocupación de terrenos para la ejecución de las obras del nuevo colector de la localidad pacense de Rena.

Señala el Ejecutivo regionalque tras las lluvias torrenciales de los últimos años, el colector de aguas residuales de Rena ha sufrido daños y múltiples roturas, lo que conlleva que el conducto tenga pérdidas generalizadas en toda su longitud.

Ahora, la actuación proyectada reviste un marcado interés público al estar destinada a "proporcionar la infraestructura suficiente al municipio de Rena para tratar sus aguas residuales hasta alcanzar la calidad requerida para su vertido".

La renovación del colector posibilitará que la totalidad de las aguas residuales vayan a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que se está construyendo para tratar los vertidos de esta localidad y de Villar de Rena, ante el que la disponibilidad de los terrenos afectados en el menor plazo posible "redundaría en los beneficios sociales, ambientales y económicos inherentes a su pronta construcción".

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha tenido también conocimiento de la aceptación de una donación, realizada por Iberdrola Generación S.A.U, consistente en un rodete de la turbina hidráulica de la Central Hidroeléctrica de Torrejón a favor del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objetivo de que sea utilizado como ornamento en vías de titularidad de la Junta de Extremadura.

Este rodete forma parte del equipamiento original de la central hidroeléctrica y, tras ser sustituido recientemente por uno equivalente de nueva fabricación, se encuentra en desuso.

Construido en 1966 en acero al carbono, tiene un diámetro de 5 metros y un peso de 34.000 kilos, y en la actualidad forma parte de la ornamentación del tramo de la Ronda Sureste de Cáceres inaugurado en julio de 2026, que une Nuevo Cáceres, Casa Plata, el recinto ferial y los accesos del sur de la ciudad.