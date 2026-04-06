La Junta destaca que Extremadura lidera en marzo la bajada interanual de desempleo del país

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, en rueda de prensa para valorar los datos de paro en marzo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado que Extremadura haya cerrado el mes de marzo con 65.210 personas desempleadas, la cifra más baja registrada en un mes de marzo desde que existen datos, con lo que se consolida una tendencia "muy positiva" en la evolución del empleo en la región.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 7.846 personas, lo que supone una reducción del 10,74 por ciento, el mayor descenso entre todas las comunidades autónomas y 4,5 puntos porcentuales mejor que la media nacional.

Este comportamiento adquiere aún más relevancia si se compara con la media histórica, situada en un descenso anual de 680 personas, lo que evidencia una evolución "muy superior al patrón habitual del mercado laboral extremeño", ha subrayado Nevado.

En la comparativa mensual, el desempleo se ha reducido en 1.264 personas respecto a febrero, un 1,9 por ciento menos, mejorando también la media histórica de descenso mensual, que se sitúa en 497 personas.

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha asegurado que el gobierno de María Guardiola continuará "trabajando con determinación para consolidar esta tendencia, apoyando a empresas, autónomos y personas trabajadoras, impulsando la formación y la mejora de la empleabilidad mediante itinerarios personalizados y programas innovadores, y acompañando de forma especial a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al empleo".

DESCENSO GENERALIZADO POR SEXO Y SECTORES

El "buen comportamiento" del empleo se refleja igualmente en el análisis por sexo, ya que el número de mujeres desempleadas se sitúa en 42.092, la cifra más baja de mujeres en paro en un mes de marzo.

Además, seis de cada diez personas que han abandonado el desempleo en el último año son mujeres, lo que evidencia una "mejora sostenida" en su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

En el último mes, el paro femenino ha descendido en 645 personas, frente a 619 hombres, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por sectores económicos, el descenso del paro en marzo ha sido "generalizado". El sector servicios ha liderado la reducción, con 1.031 personas menos en desempleo en el último mes (-2,10%) y una bajada interanual de 5.334 personas (-10%), consolidándose como el "principal motor" de creación de empleo.

Destaca especialmente el sector de la construcción, que registra el mayor descenso relativo, con una caída mensual cercana al 8 por ciento y una reducción interanual del 17,9 por ciento, reflejo del "dinamismo de la actividad constructiva en la región".

La industria mantiene también una evolución positiva, con 53 personas menos en paro en marzo (-1,52%) y un descenso interanual del 15 por ciento, que es "muy superior a la media". Por su parte, el sector primario acumula una bajada cercana al 14 por ciento en el último año.

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