La Junta destaca que la región cierra agosto por debajo de la barrera de 65.000 desempleados por segundo mes

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, informa en rueda de prensa sobre los datos del paro de agosto - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado agosto con 64.959 personas desempleadas, manteniéndose por debajo de la barrera de los 65.000 parados por segundo mes consecutivo, lo que representa el mejor registro para dicho mes desde que existen datos comparables (1996).

Aunque se ha producido un "ligero repunte mensual" de 149 personas (+0,23 por ciento), la cifra sigue reflejando una evolución "muy positiva", con 5.591 desempleados menos que en agosto de 2024 (-7,9 por ciento), según ha indicado la Junta de Extremadura en su valoración de los datos de paro del mes de agosto conocidos este martes.

A nivel nacional, el paro ha aumentado a un ritmo cuatro veces superior al registrado en Extremadura, lo que sitúa a la región como la comunidad autónoma con mayor descenso interanual del desempleo.

Por otro lado, las mujeres extremeñas "lideran la recuperación", representando el 63 por ciento del descenso interanual; el desempleo entre los mayores de 45 años se ha reducido en 186 personas y entre los de larga duración en 160, "lo que refuerza el compromiso del gobierno regional con los colectivos más vulnerables".

En rueda de prensa este martes en Mérida, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha explicado que "estos datos confirman que Extremadura avanza con paso firme hacia la convergencia con el resto del país" y ha añadido que "la bajada del paro entre mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración demuestra que las políticas activas de empleo están funcionando".

Asimismo, ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico seguirán trabajando "para consolidar esta tendencia y para que cada vez más extremeños encuentren una oportunidad laboral en su tierra".

Por sectores, el mayor descenso se ha producido entre personas sin empleo anterior (-89), seguido por la industria (-71) y la agricultura (-34), impulsada por la campaña de vendimia.

En términos interanuales, el paro ha caído en todos los sectores económicos y en cuanto a la contratación, se han registrado 32.245 contratos.

La cifra en Seguridad Social se sitúa en 425.577, nivel que se mantiene muy similar al mes de julio, y se produce un incremento interanual de 2.986 cotizantes, presentando un leve descenso mensual de -240, según indica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

En cuanto al número de autónomos, Extremadura cuenta con 81.258 trabajadores por cuenta propia que supone una subida de 864 en términos interanuales, siendo, ha indicado Nevado, "el mejor registro para un mes de agosto de la serie histórica".