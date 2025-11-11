La Junta destina 4,9 millones para la unidad productiva del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes, día 11, la dotación de una nueva transferencia específica plurianual a favor de Fundecyt-Pctex, por importe de 4.948.028 euros, para financiar la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres.

En este sentido, Fundecyt-Pctex asume, entre otros compromisos, el de llevar a cabo la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del centro en todas sus vertientes, tanto la científica y técnica como la de gestión.

Además, se encargará de aplicar y gestionar los fondos recibidos de la Administración del Estado y de la Junta de Extremadura para la financiación de los gastos corrientes y de explotación de la Unidad Productiva, así como realizar los gastos necesarios, manteniendo un plan estratégico, una contabilidad separada y un inventario separado de las restantes actividades de la fundación.

Al respecto, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que la inversión aprobada permitirá que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético "siga avanzando", así como que con la misma se garantiza, ha dicho, la continuidad del mismo.

"Con esta medida garantizamos la continuidad de este centro de investigación, que va a ser un referente en almacenamiento de energía a nivel internacional", ha espetado Manzano, quien ha recordado que en estos momentos el mismo cuenta con una plantilla de 108 investigadores que proceden de 26 nacionalidades diferentes.

Finalmente, ha recordado también que está previsto que este centro sea una realidad "a mediados del año 2026".