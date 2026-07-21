La Junta destinará más de 12 millones para concertar 236 plazas en centros y servicios de habilitación funcional

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha autorizado la contratación mediante tres conciertos sociales de 236 plazas en centros residenciales, en centros ocupacionales y en servicios de habilitación funcional, de las que 160 son nuevas, por una inversión total de más de 12 millones de euros.

El primer concierto social al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno supone la contratación por 10,3 millones de euros de 76 plazas en los centros residenciales de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Cáceres y en Badajoz.

Con este contrato, según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, se mantienen las plazas ya existentes, 38 en cada una de las dos provincias, pero se aumenta el coste por plaza y día, que sube desde los 85,79 euros hasta los 93,4 euros.

"Estos centros residenciales son un recurso fundamental para atender de manera integral a las personas que sufren, que padecen, un trastorno mental grave en nuestra comunidad autónoma. Actualmente hay 246 plazas para este colectivo", ha señalado en la rueda de prensa posterior.

Por otro lado, se ha autorizado un concierto social para prestar el servicio de habilitación funcional para personas con discapacidad intelectual en Cáceres y en Mérida con una dotación de 1,2 millones de euros para financiar 135 nuevas plazas, de las que 75 plazas son para la provincia cacereña y 60 para la zona de Mérida.

En la actualidad, la Junta de Extremadura ofrece 4.332 plazas en habilitación funcional, un servicio que está pensado para favorecer la autonomía personal, la integración social y la normalización de las personas con discapacidad, ha expuesto.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción del concierto social para la prestación de 25 plazas de servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad en Cáceres por un importe total de 805.140 euros

Se trata, ha explicado Manzano, de un servicio dirigido a personas con discapacidad mayores de 16 años que necesitan apoyo para desarrollar su autonomía personal para integrarse en la sociedad y para tener un mejor acceso al mercado laboral.

La portavoz ha destacado igualmente que este servicio funciona de lunes a viernes durante aproximadamente siete horas al día y como mínimo 220 días al año.

"La Junta de Extremadura ofrece este recurso esencial a través de entidades especializadas. Con este nuevo concierto, las plazas aumentan de 1.924 hasta las 1.949", ha puesto en valor.