La Junta dice que el traslado de Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz "no va a interferir" en la labor de la OEx

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido que el traslado temporal del Centro de Salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz "no va a interferir" en la labor que la Orquesta de Extremadura realiza en el auditorio.

En este sentido, Manzano ha recalcado que, para la Junta, lo "más importante" es la prestación de servicios públicos a los ciudadanos y, en particular, de servicios sanitarios.

"Lo que está en juego es que 19.500 personas puedan recibir esa asistencia sanitaria en el modo en el que es debida, en el modo en el que se merecen y esto lo vamos a hacer con ese traslado que, como saben, es temporal al Palacio de Congresos", ha asegurado a preguntas de los medios.

Al mismo tiempo ha asegurado que, tras examinar distintas ubicaciones para dicho traslado, el Palacio de Congresos es el lugar más idóneo para prestar asistencia sanitaria a una población que tiene una "edad avanzada".

"Este es el lugar en el que se puede prestar esa asistencia sanitaria y no va a interferir en ningún caso con esos ensayos de la orquesta", ha dicho, además de aseverar que la administración autonómica se muestra abierta a que si los músicos encuentran otras ubicaciones en las que poder desarrollar su actividad lo manifieste.

Aunque, no obstante, ha señalado que la Junta tiene "muy claro" que se debe atender a esos 19.500 afectados y que se deben acometer las obras en el centro de salud "lo antes posible".

La "prioridad" de la Junta, ha dicho, "siempre ha sido la salud de los extremeños y esto es un ejemplo de ello", ya que durante nueve años el Centro de Salud Los Pinos tenía unas grietas que eran "absolutamente insostenibles" y era necesario "acometer reformas" en el mismo.

"La situación de urgencia precisa esta actuación y, repito, la orquesta lo sabe desde un primer momento, no van a sufrir en el desarrollo de su actividad y, si es así, abiertos a recibir cualquier otra propuesta, desplazamiento y trabajaremos de la mano para que así sea. Pero la prioridad siempre es asistencia sanitaria a todos los extremeños, 19.500 personas en este caso", ha asegurado.

Preguntada Manzano por la duración de las obras, ésta ha dicho que "van durar meses" y que, a mediados de 2026, "estará ya operativo. "Es una situación temporal que entendemos va a beneficiar a esos ciudadanos que, como digo, tienen derecho a recibir esa asistencia sanitaria", ha recalcado.

La portavoz de la Junta ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

(Más información en Europa Press)