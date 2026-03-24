La Junta ejecuta ya 520.000 euros y tiene proyectados otros 5 millones en el IES Universidad Laboral de Cáceres

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura está ejecutando actuaciones en el mantenimiento del IES Laboral de Cáceres por un importe de 520.000 euros, así como tiene proyectados otros más de 5 millones de euros para reparaciones que den respuesta a "décadas de inacción absoluta" del anterior gobierno socialista.

Esta es la respuesta del Ejecutivo regional ante la multitudinaria concentración protagonizada este martes por la comunidad educativa del centro para denunciar lo que definen como "abandono sistemático" y "dejadez administrativa".

Preguntada por esta protesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, la portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha dicho que tienen "respeto absoluto" por esta y todas las movilizaciones y manifestaciones ciudadanas en la comunidad, si bien ha trasladado que desde el gobierno regional ya se están "ocupando de lo que piden, y que ellos lo saben".

En este sentido, Manzano ha asegurado que desde el primer momento "todo el equipo" de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha tenido un "contacto permanente" con el centro, así como se han mantenido reuniones con el Consejo Escolar.

Igualmente, ha añadido, se han puesto encima de la mesa "lo que ya a día de hoy es una realidad", ha dicho al referirse a la inversión de "en torno a 520.000 euros en reparaciones", así como a que está "proyectada la inversión de más de cinco millones de euros inmediatos para seguir reparando esas cubiertas".

La también consejera de Hacienda y Administración Pública ha apuntado que las humedades y demás desperfectos obedecen a las intensas borrascas de principios de año pero también "trae causa de muchos años de inacción del Gobierno socialista, de décadas de abandono, de abandono de este centro y de todos los demás".

Ante ello, el ejecutivo regional afronta estas situaciones "como ha hecho siempre, con presupuestos y con medidas concretas", mientras que "otros abandonaban estos centros a su suerte".