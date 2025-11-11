La Junta emplaza al PSOE a examinar la Loreg e insiste en que su "obligación" es informar a los extremeños

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha emplazado al PSOE a examinar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y ha insistido en que la "obligación" de los diferentes gobiernos es informar a la ciudadanía.

Manzano se refería así a una denuncia interpuesta por el PSOE ante la Junta Electoral tras un vídeo publicado en los perfiles en redes sociales de la administración autonómica en el que la portavoz de la Junta informaba sobre medidas aprobadas en una reunión del Consejo de Gobierno.

De este modo, y a preguntas de los medios, Elena Manzano ha recalcado que una de las "obligaciones principales" de todo gobierno es trasladar la información a la ciudadanía, algo que se hace a través de los medios en ruedas de prensa pero también a través de otros tipos de canales que hacen que esa información sea "mucho más clara, llegue mejor".

"Es una prioridad de nuestro gobierno informar a los extremeños, es una prioridad que ese contenido sea comprensible, es una prioridad que se haga con claridad y con transparencia y, por supuesto, que se utilizan distintas vías comunicativas que resumen lo que yo acabo de hacer aquí, que es contarles cuáles son esas medidas que son aprobadas en Consejo de Gobierno", ha incidido.

Por ello, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno ha recalcado que, en función de la normativa vigente, la Junta "cumple sobradamente" lo que puede y no puede hacer en periodo electoral, ya que "en ningún caso se han trasladado logros, en ningún caso se han inaugurado obras, en ningún caso se han anunciado esas prestaciones de servicios".

En este sentido, la portavoz de la Junta ha emplazado al PSOE a que examine la ley, a que sepa cuáles son los periodos y qué es lo que dice la normativa "que se puede y, ojo, se debe hacer".

"¿Qué pretenden? ¿Que no informemos a nadie? ¿Que no informemos de lo que se publica en el Diario Oficial de Extremadura? ¿Que la gente que no tiene acceso a esos canales de comunicación no se entere absolutamente de nada?. Pues mire, ahí no va a encontrar a nuestro gobierno", ha incidido.

Por ello, Elena Manzano ha insistido en que es la "obligación" y el "deber" de la Junta trasladar la información y hacerlo de la manera "más sencilla y más rápida", precisamente lo que ella hace, en dicho, en el citado vídeo.

"Quizás es que ellos no lo hacían o pensaban que no debían hacerlo. Nosotros tenemos muy claro para qué estamos aquí. Estamos para gobernar y para informar y eso es lo que ha hecho esta portavoz", ha apuntado.