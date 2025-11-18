La Junta espera que Pedro Sánchez pare en Almaraz para decirle a la gente "alto y claro" que la central "no se cierra"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, 18 de noviembre. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visita este miércoles la región para participar en un acto de la precampaña electoral en Mérida, se pare en Almaraz para decirle a la gente de la comarca y de toda la región que la central nuclear "no se cierra".

"Que lo diga alto y claro, que eso es lo que estamos esperando todos los extremeños", ha señalado Manzano en la rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno de la Junta celebrada este martes, donde ha sido preguntada por el futuro de la planta después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitiera este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación relativa a la prórroga de la vida útil de Almaraz.

Sobre los plazos que se manejan para conocer el futuro de la central, y su incidencia en los comicios autonómicos del 21 de diciembre, ha remarcado que "esto no va de campañas electorales", sino "de la vida de 4.000 familias" y del mantenimiento del "sustento económico de muchas personas".

En este sentido, cree que "lo menos apropiado" es hablar de procedimientos administrativos", porque lo primero que hay que tener "todos muy claro" es la continuidad de la central, de modo que ha deseado que lo primero que haga Sánchez en su visita a Extremadura sea "pararse" en Almaraz y trasladar "a todo el mundo que está pendiente", y "de la mano" del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, que "la central no se va a cerrar".

