Transición Ecológica remite al CSN la documentación relativa a la prórroga de Almaraz

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha remitido este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación relativa a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura), según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Como marca la normativa, el organismo regulador estudiará la posible prórroga y emitirá un informe al respecto al menos dos meses antes de la fecha de caducidad de la autorización vigentes-- es decir, el 1 de septiembre de 2027. Este documento será preceptivo y además vinculante tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.

De forma paralela, el CSN seguirá estudiando el cierre de la central nuclear extremeña, según informaron en octubre fuentes del organismo regulador a Europa Press. Sobre este proceso también tiene que emitir un informe que, a su vez, será preceptivo: en la actualidad sigue en vigor el calendario de cierre de 2019, que recoge que Almaraz cerrará entre 2027 y 2028.