La Junta de Extremadura aprueba una declaración institucional contra la LGTBIfobia sin el apoyo de los consejeros de Vox

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una declaración institucional con motivo de la conmemoración el próximo 17 de mayo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia sin el apoyo de los dos consejeros de Vox.

En este sentido, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que la declaración no es compartida por el PP y Vox, los dos partidos políticos que conforman el Consejo de Gobierno, quienes asumen las "diferencias con normalidad".

"Creemos en la lealtad institucional y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Como advierte el primer punto del pacto, somos un solo gobierno, pero este gobierno está formado por dos partidos políticos, lo que implica respetar las diferencias ideológicas de ambos e incluso las sensibilidades personales de sus miembros. Esto es la realidad de un modelo de convivencia política madura", ha asegurado en rueda de prensa.

No obstante, ha incidido en que el Consejo de Gobierno es el órgano ejecutivo de la Junta de Extremadura y tiene "plena competencia" para adoptar declaraciones institucionales en nombre del gobierno regional.

Además, Manzano ha manifestado que la Junta seguirá impulsando políticas públicas que "consoliden" a Extremadura como un territorio "libre de odio". "Es por ello que nuestro Gobierno se manifiesta con firmeza contra cualquier tipo de discriminación, sea por orientación sexual, identidad o expresión de género", ha sostenido.

En el texto aprobado, la Junta de Extremadura expresa su "firme convicción" de velar por los derechos de todas las personas y garantizar que ninguna orientación sexual, identidad o expresión de género sea cuestionada.

"Creemos que la igualdad real no entiende de fronteras geográficas ni de distancias kilométricas y somos conscientes de que la visibilidad LGTBI en el entorno rural conlleva también desafíos específicos", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo regional.

Por ello, Manzano ha expresado que la Junta, a través de esta declaración institucional y al amparo de la ley LGTBI se compromete a garantizar que vivir en un pueblo "no sea motivo de aislamiento o de miedo sino que sea un espacio de libertad plena para desarrollar cualquier proyecto de vida".