La Junta de Extremadura asegura que es "difícil suscribir" la propuesta de Ley de Concordia planteada por Vox

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha asegurado que es "difícil suscribir" la propuesta de Ley de Concordia planteada por Vox y que se debatirá este jueves en la Asamblea junto a las tres enmiendas a la totalidad registradas por el PP, el PSOE y Unidas por Extremadura.

De este modo, Rueda Márquez de la Plata ha asegurado que la propuesta de Vox adolece de determinadas cuestiones que son necesarias, en su opinión, para "restaurar la verdad, la justicia y llegar a la reparación y a la no repetición" de estos hechos de la historia de España.

La directora general ha realizado estas declaraciones en su respuesta a la pregunta formulada este miércoles por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero en la reunión de la Comisión de Cultura de la Asamblea sobre la valoración de la Junta en relación a la propuesta de ley de Vox.

De esta forma, ha asegurado que el de la memoria histórica es un tema "sensible" y que requiere "respeto y comprensión" y ha añadido que "no es propio" de una Ley de Concordia que utilice en su preámbulo expresiones como "coacción, restricción de derechos o injerencias, al referirse a la ley actual en vigor".

"No veo positivo, ni conciliador, ni considero apropiado plantear dudas sobre una hipotética vulnerabilidad de derechos de la actual ley, ya que entiendo que esto no tiene base ninguna y no ayuda, como he dicho antes, a la concordia que necesitamos y que todos buscamos", ha remarcado.

ALGUNAS DE LAS CARENCIAS DE LA PROPUESTA

De la misma manera, Adela Rueda Márquez de la Plata ha considerado que la propuesta de ley de Vox carece de "instrumentos importantes y básicos" que son necesarios para desarrollar el trabajo de exhumación de fosas, para la reparación de las víctimas y para la dignidad de las mismas.

Así, ha lamentado que no hable de un "registro real" de asociaciones, del mapa de fosas o del Banco de ADN. "Con estas pinceladas, como puede ver en este sentido, es difícil suscribir la ley propuesta, ya que son cuestiones necesarias para restaurar la verdad, la justicia y llegar a la reparación y a la no repetición de los hechos", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que, cualquier ley en este ámbito, no debe suponer "ni el olvido ni el silencio, ni cualquier forma de negacionismo de, por supuesto, una de las etapas más tristes y negras de nuestro país. En eso estamos trabajando, para que todas estas víctimas tengan un sitio, una memoria y un recuerdo digno".

UNIDAS ENCUENTRA "CONTRADICCIONES"

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha indicado que se ha sorprendido "gratamente" del contenido de la intervención de la directora general al encontrar algunas "contradicciones" en relación con anteriores sesiones.

"A lo mejor han cambiado de opinión y yo eso lo valoro, pero también contradice, y muchísimo, al consejero --Abel Bautista--", ha señalado Cordero, quien ha recordado que Bautista manifestó que no le gustaba la propuesta de ley de Vox pero tampoco la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

"¿La Junta qué va a hacer? ¿Va a seguir las declaraciones del consejero de Presidencia o va a hacer lo que usted, como experta, hace?", se ha preguntado la diputada de Unidas por Extremadura, quien ha lamentado que con la norma de Vox, frente al "derecho internacional de la verdad, la justicia y la reparación", los ciudadanos se enfrentan al "eufemismo de concordia".

"Y es que no es una concordia, es una discordia, porque en este relato de enfrentamientos entre hermanos, que es como dijo el señor consejero Bautista, tenemos que recordar que no hay dos bandos, una democracia, y creo que a lo mejor usted está de acuerdo con esto, una democracia nunca jamás es culpable de un golpe de Estado, jamás, y un gobierno democrático nunca es un bando", ha recalcado.

Por ello, ha confiado en que la Ley de Concordia de Vox no pase el debate de este jueves, aunque sigue "sin saber muy bien qué es lo que va a pasar", ya que sería un "retroceso" no solo para la región sino para los familiares de los afectados, quienes, según ha asegurado, se quejan de que no son escuchados por la Junta.

En su último turno de intervención, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha asegurado que no ve "contradicción ninguna" con lo dicho anteriormente por el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ni con anteriores intervenciones suyas.

También ha indicado que, cuando se ha reunido con familiares de víctimas, le han mostrado que ellos están "contentos con la gestión del actual servicio, de la actual dirección y del actual gobierno" respecto de la memoria histórica.

"Es verdad que ha habido un tiempo de incertidumbre sobre la ley, pero eso, en ningún caso, ni va a quitar dignidad a las víctimas ni va a apoyar un silencio ni nada de eso. O sea, eso se ha asegurado en cualquier momento y siempre se ha dicho que es prioritario las víctimas y en eso estamos actuando", ha asegurado.

En este sentido, ha valorado el grado de ejecución de casi el cien por cien en el servicio de memoria histórica, además de reseñar que se han tramitado todas las subvenciones y se ha continuado con la exhumación de fosas.

"No hay motivo ninguno para que familiares ni víctimas tengan ni muchísimo menos ninguna preocupación ni en sus derechos, ni en su dignidad, ni en homenajes ninguno", ha asegurado.