La Junta de Extremadura concede ayudas a 28 proyectos de coworking en municipios de menos de 20.000 habitantes

Espacios de coworking - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha resuelto la primera convocatoria de ayudas para la implantación y mejora de centros de coworking en entidades locales de menos de 20.000 habitantes, con 28 proyectos financiados y una inversión total de 492.741 euros.

La convocatoria ha recibido 50 solicitudes de ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de toda la región. De ellas, 40 han concurrido al proceso de valoración competitiva, lo que confirma el interés municipal por incorporar este tipo de infraestructuras, según resalta el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Los proyectos se han seleccionado según criterios como el tamaño de la población, la existencia de centros previos, la calidad del plan de gestión o las medidas de accesibilidad. La convocatoria ha priorizado las iniciativas con mayor impacto en municipios de menor tamaño.

Las ayudas alcanzan a Santibáñez el Bajo, Riolobos, Almaraz, San Pedro de Mérida, Membrío, Valverde de Leganés, Cuacos de Yuste, Pinofranqueado, Puebla de Alcocer, Zalamea de la Serena, Alburquerque, Carcaboso, Montehermoso, Moraleja, Talayuela, Valencia de Alcántara, Bohonal de Ibor, La Codosera, Zarza de Montánchez, la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, Aceuchal, Valencia del Mombuey, Jarandilla de la Vera, Madroñera, Valverde de la Vera, la entidad local menor de Gargáligas, Fuente de Cantos y Ahigal.

El crédito disponible, de 500.000 euros, se ha destinado casi en su totalidad a financiar la adecuación de espacios, la dotación de equipamiento tecnológico y la activación de servicios asociados a los centros.

La iniciativa, contemplada en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, busca consolidar espacios de trabajo compartido en el medio rural, impulsar el emprendimiento, favorecer la fijación de población y reforzar la actividad económica a través de la digitalización.

El director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado, considera que "la respuesta de las entidades locales demuestra que el coworking se ha consolidado como una herramienta útil para dinamizar el medio rural y generar oportunidades vinculadas a la digitalización".

Asimismo, ha indicado que "esta convocatoria permite dar un paso más en la creación de una red de espacios colaborativos en Extremadura, con capacidad para atraer talento, apoyar a emprendedores y fortalecer el tejido económico local".

Coslado ha añadido que "la apuesta por proyectos viables y sostenibles garantiza que estas inversiones tengan continuidad y un impacto real en los municipios".