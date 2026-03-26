La Junta de Extremadura destina 110.000 euros a la limpieza de la Ribera del Marco en Cáceres para evitar inundaciones

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a miembros de la comunidad de regantes La Concordia de la Ribera del Marco - EUROPA PRESS

CÁCERES, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura concederá 110.049 euros de subvención directa a la comunidad de regantes 'La Concordia' de Cáceres para financiar su proyecto de adecuación del cauce de la Ribera del Marco. La actuación permitirá operar sobre una superficie aproximada de 31.500 metros cuadrados con el objetivo de reducir el riesgo de que la zona se inunde, como ha ocurrido varias veces en los últimos años, bien por episodios excesivos de lluvias o por desembalses.

Además de mejorar la capacidad hidráulica del cauce, los trabajos contribuirán a la conservación de elementos patrimoniales como el acueducto de la Ribera, afectado en los últimos años por la acumulación de vegetación y residuos.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, y el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, han realizado el anuncio junto a miembros de la comunidad de regantes, que habían solicitado esta ayuda.

La solicitud de la comunidad de regantes, que saldrá adelante gracias a la subvención de la Junta de Extremadura y el apoyo del Ayuntamiento, incluye una memoria técnica que plantea la eliminación de cañas (Arundo Donax), especie foránea invasora que ocupa grandes extensiones de la Ribera del Marco.

La proliferación de esta planta ha disminuido la capacidad de desagüe de la Ribera en periodos de avenidas por lluvias, lo que facilita que la zona se inunde, con el consiguiente daño económico para las huertas próximas al cauce.

Además, la expansión de esta especie ha deteriorado las infraestructuras de riego de la comunidad, entre ellas el acueducto que atraviesa la Ribera del Marco. La estructura, de interés histórico y cultural, se ha visto afectada por el empuje del agua y por los atascos en los arcos, consecuencia de la acumulación de cañas.

Los regantes plantean actuar sobre cuatro zonas. Se trata de 8.000 metros cuadrados del río Guadiloba, 5.983 metros cuadrados desde el cordel hasta el río, 9.300 del cordel a la urbanización y, por último, 8.200 de la urbanización a la Ronda Norte. Las actuaciones consistirán en excavaciones, astillados de residuos, roza selectiva manual y repaso.

Las obras, a contratar por la comunidad de regantes, requieren autorizaciones medioambientales y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), según ha explicado el consejero, que ha incidido en que el objetivo principal es "evitar daños a las huertas y a las infraestructuras".

REDUCIR RIESGO DE INUNDACIONES

Por su parte, el alcalde de Cáceres ha incidido en que esta actuación reducirá el riesgo de inundaciones y mejorará este espacio natural de "gran valor ambiental, patrimonial y paisajístico para la ciudad".

Mateos ha recordado que la comunidad de regantes será la encargada de contratar los trabajos y ha indicado que el papel que ha desempeñado el ayuntamiento es de "impulso y coordinación para que esta actuación pueda llevarse a cabo".

"El objetivo prioritario es evitar riesgos de inundación tanto en parcelas rústicas como en zonas urbanas, protegiendo especialmente las huertas tradicionales y evitando daños como los registrados en episodios anteriores", ha resaltado Mateos.

El alcalde ha recordado que esta actuación responde a un compromiso adquirido durante la campaña electoral, en la que situó la Ribera del Marco como uno de los ejes estratégicos de actuación en la ciudad. "No es un capricho, sino una necesidad", ha señalado, destacando la importancia de preservar este entorno tanto por su valor ambiental como por su uso tradicional.

Asimismo, ha avanzado que esta actuación es solo el inicio de una estrategia más amplia para la recuperación y puesta en valor de la Ribera del Marco. En este sentido, ha anunciado que el Plan Director de la Ribera está próximo a salir a licitación, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), lo que permitirá seguir avanzando en su transformación como un gran corredor verde para el disfrute de la ciudadanía.

Por último, Mateos ha incidido en que el objetivo final es compatibilizar los usos tradicionales de la Ribera con su aprovechamiento como espacio natural accesible, seguro y atractivo, consolidándolo como uno de los principales ejes verdes de Cáceres.