La Junta de Extremadura no se plantea ahora una medida como la de la Plaza de España de Sevilla pero no lo descarta

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura no se plantea "en este momento" adoptar en algún espacio público de la comunidad una medida similar a la que plantea el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar por entrar en la Plaza de España hispalense, aunque tampoco lo descarta "en un futuro si es necesario".

Así, el Ejecutivo extremeño muestra "respeto absoluto" por la decisión que el primer edil hispalense pueda adoptar respecto de la Plaza de España sevillana y las "razones" que le hayan podido llevar a la misma, aunque en la región "en este momento" no hay "ninguna intención de llegar a un procedimiento semejante".

De este modo lo ha indicado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, quien tampoco ha descartado que "en un futuro si es necesario" se pueda llegar a adoptar en Extremadura alguna medida similar a la de Sevilla.

"Respeto absoluto a la decisión que haya tomado el alcalde de Sevilla y las razones que le hayan llevado a ello. En este momento nosotros, en este momento, insisto, no tenemos ninguna intención de llegar a un procedimiento semejante. No descarto que en un futuro si es necesario se hiciera pero en este momento en Extremadura no lo estamos llevando a cabo", ha señalado Bazaga.