La Junta de Extremadura refuerza su "compromiso" con la ayuda humanitaria en Gaza a través de la Aexcid

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) continúa desarrollando acciones dirigidas a apoyar a la población palestina, en la franja de Gaza, afectada por la "crisis humanitaria".

De este modo, la Junta de Extremadura mantiene su "compromiso" con la cooperación internacional, apostando por una ayuda "efectiva y coordinada que responda a las emergencias humanitarias con responsabilidad y solidaridad".

En concreto, durante 2024, la Junta de Extremadura ha destinado un total de 159.000 euros en ayuda humanitaria para Gaza, fondos que han permitido atender a cerca de 380.000 personas gazatíes mediante servicios y equipamientos médicos, a través de colaboraciones con organizaciones internacionales como Cruz Roja y UNRWA.

Asimismo, para el año 2025, la Junta de Extremadura tiene previsto destinar un total de 310.000 euros, canalizados a través de diferentes organizaciones humanitarias, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y contribuir a la protección de los derechos fundamentales de la población gazatí.

En nota de prensa, la Junta de Extremadura recuerda que coordina estas acciones con organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales con presencia en Gaza, garantizando así una respuesta eficaz y adaptada a las necesidades reales de la población gazatí.

Asimismo, este esfuerzo se enmarca en una "coordinación estrecha" con otras comunidades autónomas, consolidando "un trabajo conjunto y solidario que trasciende fronteras regionales, con la mirada puesta en sumar apoyos a nivel nacional".