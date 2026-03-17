La Junta de Extremadura transferirá 52 millones a los ayuntamientos para la contratación de desempleados

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en la sesión del Consejo de Gobierno de este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde al Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de Empleo para 2026, dotado con 52 millones de euros, uno más que el año anterior, y que garantiza un mínimo de 33.000 euros por municipio, para la contratación de desempleados con el objetivo de mejorar la prestación de sus servicios a la ciudadanía.

Este es uno de los cuatro PCEM aprobados en la sesión ordinaria del Ejecutivo regional celebrada este martes, junto al Concilia, dotado con 9,1 millones de euros, el de Respiro Familiar para cuidadores, con 1,5 millones, y al de ayudas extraordinarias para contingencias, con 5,3.

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la apuesta del Ejecutivo regional por estos programas de colaboración económico municipal como "una herramienta clave para el desarrollo local y para la cohesión" del territorio regional.

Una fórmula que contribuye "sin duda, a mejorar la calidad de vida de las familias, a generar más oportunidades de trabajo, sobre todo haciendo especial hincapié en las zonas rurales", ha señalado la también consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones.

Manzano ha destacado que el PCEM de empleo suma un millón más que en la anterior anualidad pese a no contar, un año más, con la colaboración de las dos diputaciones provinciales, que hasta la llegada del actual Ejecutivo, venían aportando 6 millones de euros cada una de ellas a esta finalidad.

De esta forma, ha reprochado a las diputaciones de Cáceres y Badajoz que hayan dejado de aportar a este fin 48 millones de euros.

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