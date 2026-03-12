La Junta invita a reflexionar sobre la "extensa" carga normativa y burocrática que tienen agricultores y ganaderos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, participa en la clausura del IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero - JUNTA DE EXTREMADURA

GUADALUPE (CÁCERES), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Morán, ha invitado a a reflexionar sobre la "ardua, extensa y a veces duplicada" normativa a la que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos.

"Especialmente, cargamos sobre ellos el peso de las distintas normativas ambientales a las que está sometido su trabajo", ha incidido durante su participación este jueves en Guadalupe (Cáceres) en la clausura del IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste.

La consejera ha remarcado la labor "primordial" y "en muchas ocasiones complicada" del sector agrario que trabaja con "incertidumbres".

De este modo, ha realizado un repaso por las directivas y normativas ambientales tanto europeas como nacionales. "Y es que vemos como en muchas ocasiones, la normativa nacional todavía va mucho más allá que la europea, añadiendo cargas y siendo excesivamente estricta", ha afirmado.

Ante ello, ha recordado que el Ejecutivo extremeño ha aliviado algunas de estas cargas mediante el Decreto Ley 5/2025 de 18 de septiembre de Ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales.

Así, ha explicado que se pasaron las actividades que estaban sometidas a autorización ambiental unificada, y que no requería de autorización por la normativa estatal básica, a comunicación ambiental autonómica o municipal, las conocidas como comunicaciones previas, y en algunos casos, dentro de las autorizaciones abreviadas, se redujeron sustancialmente los proyectos que estaban sometidos a evaluación ambiental.

Igualmente, la consejera ha añadido que, a estas normativas ambientales, el sector agro también está sometido a todas las normas ambientales y agronómicas marcadas por la PAC. "Nuestros agricultores y ganaderos deben afrontar la carga administrativa y burocrática de la PAC que se ha multiplicado con las condiciones del Pacto Verde", ha matizado, informa en nota de prensa la Junta.

"Se está llevando al agricultor o ganadero por un camino difícil, muchas veces inasumible y creo que, entre todos, debemos buscar las fórmulas para reconducir todo esto", ha incidido, al tiempo que ha añadido que a todo ello se suma la firma de acuerdos con países terceros que les provocan una "falta de competitividad".

"Desde aquí no podemos cambiar las normas de esos países, pero sí está en nuestra mano ser más flexibles con nuestros agricultores europeos, y por ende extremeños", ha añadido.

"Esto es lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo: aliviar de cargas y aliviar la normativa ambiental en muchos casos excesivamente proteccionista", ha abundado; al tiempo que ha añadido que lo que buscan "desde un inicio y con vehemencia es el equilibrio". "Proteger nuestro inigualable entorno natural con el desarrollo social y económico de Extremadura", ha remarcado.