Licitada por 11,3 millones la rehabilitación del firme en 18 kilómetros de la A-66 entre Cáceres Norte y Valdesalor

Rehabilitación de firme en la A-66 entre Cáceres Norte y Valdesalor - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁCERES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 11,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para la rehabilitación estructural del firme en un tramo de unos 18 kilómetros de la autovía A-66 (Ruta de la Plata) entre Cáceres Norte y Valdesalor, en la provincia cacereña.

Próximamente se publicará el anuncio de licitación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 545 y 563 de la autovía. El objetivo es mejorar el estado actual del firme, optimizando sus características estructurales y superficiales para reforzar la seguridad vial y el confort de los usuarios.

Las principales actuaciones previstas incluyen la rehabilitación estructural y preventiva del firme mediante fresado y reposición de capas deterioradas; la instalación de sistemas antirreflexión de fisuras para mejorar el comportamiento del pavimento; y actuaciones puntuales de mejora del drenaje en zonas con problemas de humedad.

También, la renovación de marcas viales y reposición de elementos de balizamiento deteriorados; la sustitución y mejora de elementos de contención en pasos de mediana; y la reposición de espiras inductivas de estaciones de aforo y renovación de determinadas juntas de dilatación en estructuras, explica en nota de prensa el ministerio.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente el pasado 15 de abril en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Dentro de este plan extraordinario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado recientemente las obras de rehabilitación del firme en la A-30 en la provincia de Albacete por 8,3 millones de euros.

También ha licitado obras de rehabilitación del firme en Asturias, en concreto en la A-8 por 4,3 millones de euros y en la N-634 por 11,4 millones de euros; en Segovia por 8,2 millones de euros; en Pontevedra por 10,5 millones de euros; en Valencia por 10,1 millones de euros; en Ciudad Real por 6,15 millones de euros; en Tarragona por 2,2 millones de euros; en Cantabria por 10,9 millones de euros; o en la Comunidad de Madrid por 14,3 millones de euros.

Dicho plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 178 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Cáceres.