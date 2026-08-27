La lluvia intermitente provoca la suspensión del estreno la pasada noche de 'Las 9 musas' del Festival de Mérida

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MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia intermitente caída en Mérida a última hora de este pasado miércoles, día 26, ha provocado la suspensión del estreno de 'Las 9 musas' prevista para la pasada noche en el Teatro Romano de la capital autonómica.

Se trata del último montaje de la presente edición del Festival de Teatro de Mérida.

En un comunicado, el certamen lamenta "profundamente" las molestias ocasionadas por la situación meteorológica, que según indica imposibilitaba garantizar el correcto desarrollo de la representación "en las condiciones necesarias".

Así, las personas que hayan adquirido la entrada para la función de este pasado miércoles, día 26, podrán solicitar su devolución a través del mismo medio utilizado para su compra; o bien pedir el cambio del ticket para otra función de 'Las 9 musas', que continuará en cartel hasta el próximo domingo, 30 de agosto.

En el caso de esta segunda opción, los cambios se atenderán según la disponibilidad existente para cada función, explica el Festival de Mérida, que ageradece la "paciencia" y "comprensión" ante una decisión motivada por las condiciones meteorológicas.