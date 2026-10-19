Localizado con hipotermia leve un hombre de 92 años que no había regresado tras salir a cazar en La Vera

Zona en la que fue localizado el hombre desaparecido - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil localizó durante la noche del pasado sábado a un hombre de 92 años que no había regresado por la noche desde que salió a cazar al monte por la mañana, en la comarca cacereña de La Vera.

Fue un familiar el que avisó a la Guardia Civil de que este hombre no había regresado a su domicilio, por lo que se movilizaron diferentes patrullas de la zona que, teniendo en cuenta las circunstancias de su desaparición, su edad y las condiciones meteorológicas adversas con lluvias y falta de visibilidad debido a la oscuridad de la noche, establecieron de inmediato un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlo.

Durante el desarrollo del operativo, unos trabajadores de una empresa de electricidad que circulaban por la zona, al ver el despliegue policial y conocer que se estaba buscando a un hombre, recordaron haber visto, unos kilómetros atrás, a un hombre caminando por el arcén de la carretera, a varios kilómetros de distancia del lugar de residencia del hombre que estaban buscando.

Esta información permitió a los agentes dirigirse rápidamente al lugar indicado, donde localizaron en la cuneta a un hombre que se encontraba parcialmente agachado y desorientado, y tras comprobar su identidad, confirmaron que se trataba del desparecido.

El hombre presentaba lesiones leves y síntomas compatibles con una hipotermia leve, motivo por el cual activaron a los servicios sanitarios para que recibiese la asistencia médica necesaria, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Destaca que la actuación de la Guardia Civil, con la rápida activación del dispositivo de búsqueda, junto a la colaboración ciudadana, resultaron determinantes para localizar al hombre en buen estado de salud, especialmente ante las condiciones meteorológicas adversas y el riesgo que suponía que permaneciese desorientado en el entorno rural durante la noche.