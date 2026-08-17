Marcial Álvarez encabeza una versión del mito de Edipo que recorre la historia de su familia en el Festival de Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta su próximo estreno, 'El viaje de Edipo' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marcial Álvarez llega al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con 'El viaje de Edipo', una obra que recorre cuatro textos clásicos a través de un coro que representa la voz del pueblo y aborda la familia, el poder, la religión y las consecuencias de las decisiones del protagonista.

La obra, que se podrá ver en el Teatro Romano desde este miércoles, 19 de agosto, hasta el domingo, día 23, está escrita y dirigida por Emilio del Valle, coautor del texto junto a Isidro Timón.

Se trata de una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Inconstantes Teatro y Almor Movimiento, con un elenco mayoritariamente extremeño compuesto por Luna Mayo, Marcial Álvarez, Mamen Godoy, José Antonio Lucía, Sara Jiménez, Jorge Muñoz, Camila Almeda, Fermín Núñez, Vega del Valle y la pianista Montse Muñoz.

Se trata del próximo estreno del Festival de Mérida, que ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han estado, además de los actores y autores de la obra, el director del certamen, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto y la alcaldesa en funciones de Mérida, Carmen Yáñez.

TRÁNSITO FAMILIAR

El director de la obra, Emilio del Valle, ha explicado que 'El viaje de Edipo' es un tránsito por cuatro textos clásicos que recorren la historia no solo de Edipo, hijo de Layo, sino también de sus hijos e hijas: Polinices, Eteocles, Ismene y Antígona.

En este sentido, el dramaturgo Isidro Timón ha destacado que la obra permitirá conocer la historia del ciclo de la familia de los Bácidas, que comienza con Edipo, pero cuya "huella y consecuencias continúan hasta Antígona, que será la cumbre de todo", donde se mostrará "el dolor y las heridas que siguen presentes en la actualidad".

Así, el papel del poder y la falta de escucha "será importantísimo" porque, a día de hoy, según ha señalado Timón, "seguimos sin escucharnos unos a otros, ni a nosotros mismos", lo que hace que se actúe en contra de "nuestra propia humanidad". Todo ello se trasladará a un texto que combinará "ideología, poesía y la propia historia que se pretende rescatar en palabras antiguas, pero para oídos de ahora".

Por su parte, Marcial Álvarez, quien representa a Creonte, además de formar parte del coro, ha remarcado que será "un retablo lleno de defectos y virtudes", con la guerra como eje central de la función en "sus diferentes facetas", tanto familiares como entre estados, y con el poder siempre presente.

Asimismo, ha destacado el sufrimiento que provoca una guerra entre seres humanos y las secuelas que deja, con el propósito de "tomar conciencia para que las personas se escuchen" y evitar que estos conflictos sigan produciéndose, así como "el maldito poder del que no aprendemos y que siempre estará unido a la corrupción", ha concluido Álvarez.

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