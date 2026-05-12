María Guardiola recibe al CD Extremadura y al Sport Extremadura con motivo sus ascensos de categoría

La presidenta de la Junta, María Guardiola, en la recepción al CD Extremadura con motivo de su ascenso a Primera RFEF - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido este martes a la plantilla del CD Extremadura, dirigida por el entrenador David Rocha, así como a una delegación del Sport Extremadura tras sus recientes ascensos a Primera Federación y Primera Federación Femenina, respectivamente.

En concreto, el CD Extremadura ha logrado el ascenso a Primera Federación tras proclamarse campeón de su grupo y certificar su cuarto ascenso consecutivo, una trayectoria que ha llevado al conjunto de Almendralejo desde las categorías regionales hasta el tercer nivel del fútbol nacional en apenas unos años.

Por su parte, el Sport Extremadura ha completado una temporada para el recuerdo tras proclamarse campeón del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina y lograr el ascenso a Primera Federación Femenina.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Presidencia, en Mérida, Guardiola ha dado su enhorabuena a todos los jugadores y las jugadoras por su victoria, "resultado de tanto esfuerzo y compromiso", y por su capacidad de superación demostrados a lo largo de la temporada, apunta en nota de prensa la Junta.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a la directiva, cuerpos técnicos y aficionados "el haber llevado el nombre de Extremadura a lo más alto".

La presidenta de la Junta ha destacado que ambos ascensos representan un motivo de orgullo para Extremadura y reflejan el "gran momento" que vive el deporte regional con proyectos "sólidos" como el CD Extremadura y el Sport Extremadura que, finalmente, le han hecho entrega de sus camisetas oficiales.