Más de 3.100 personas y 27 dragones participarán en el desfile de San Jorge en Cáceres el 22 de abril

Presentación de la festividad de San Jorge en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.100 personas y 27 dragones participarán en una de las citas más esperadas por los cacereños y cacereñas de todas las edades, el desfile de San Jorge, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril, a partir de las 19,00 horas desde la Ronda de la Pizarra y hasta la Plaza Mayor, donde el dragón municipal --de 14 metros de largo-- será pasto de las llamas, hacia las 23,00 horas.

En el desfile participarán numerosos colegios, asociaciones y entidades sociales y, como novedad, los Reyes Católicos irán en zancos y les acompañará un grupo de animación de bufones de la corte. El dragón será de un aspecto fiero, y los colores serán en tonos rojos y algunos toques ocres y dorados.

Este año hay diversas novedades en esta celebración, como la entrega de pulseras identificativas a los niños que participan en el desfile para mayor seguridad y, una vez finalizado el recorrido, se entregará a los niños y niñas que participan una bolsa especial de chuches sin gluten; y además de las gallinas de oro, este año se esconderán en la parte antigua tres huevos azules.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado las actividades acompañada por el concejal de Seguridad, Pedro Muriel; el representante de la Asociación Fraternal San Jorge, Alonso Corrales; la directora de Atakama Creatividad Cultural, Rocío Barahona; y la pregonera de San Jorge 2026, Raquel Preciados.

El desfile partirá desde la Ronda de la Pizarra y seguirá el recorrido habitual por la avenida de la Hispanidad, avenida Isabel de Moctezuma --con un tramo a la altura de DYA y Caixabank reservado para personas con movilidad reducida--, y calle Sánchez Manzano, donde se incluye el tramo inclusivo para personas con sensibilidad auditiva.

Se seguirá por la avenida Antonio Hurtado, Plaza de América, avenida de España (impares) --donde a la altura de la Residencia Ciudad Jardín habrá otro tramo para personas con movilidad reducida--, calle San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor y San Blas. Todo el desfile se podrá seguir en directo desde tusemanasanta.com A las 22,00 horas, en la Plaza Mayor, comenzará la representación teatral de 'La Leyenda de San Jorge', a cargo del equipo de Atakama. Como en años anteriores, se instalará una pantalla gigante para seguir la representación en la Plaza Mayor. La representación de este año se titula 'San Jorge la leyenda' con texto de Miguel Ángel Latorre Caballero.

Se trata de un trabajo coral con con 9 actores protagonistas de la ciudad y una Mansaborá "muy potente porque vamos a reivindicar el papel de la mujer", ha explicado la directora de Atakama. Y, una vez que San Jorge venza al dragón, habrá fuegos artificiales y dará comienzo la tradicional búsqueda de las gallinas de oro.

CONCURSO ENCUENTRA LA GALLINA

En cuanto al concurso 'Encuentra la gallina', la concejala ha destacado que se trata de una iniciativa que cada año atrae a más público y que en esta edición también presenta novedades. Esa misma noche, se esconderán dos gallinas en la ciudad monumental, en lugares de fácil acceso, cada una con un premio de 200 euros, y además, este año se esconderán tres huevos azules, "cada uno con un vale de 50 euros para canjear en Fiestas Kike, El Reino de las Chuches y Retales Manolo".

Tanto las gallinas como los huevos deberán entregarse en la Concejalía de Festejos, donde se gestionará la transferencia del importe económico y la entrega de los vales.

Continuando con la programación, el martes 21 a las 11,00 horas, la Asociación Fraternal San Jorge realizará el traslado del Pendón, con el izado de bandera previsto en el Ayuntamiento sobre las 11,20 horas.

A las 12,00 horas, en el Salón de Plenos, se dará a conocer a los 13 ganadores y finalistas del tradicional concurso de dibujo de San Jorge. En esta edición han participado 735 escolares de 1º y 2º de Primaria de todos los centros educativos de la ciudad.

Como novedad, uno de los dibujos se expondrá en el Palacio de la Isla porque , aunque no ha podido participar en el concurso por exceder la edad establecida, "se trata de una obra que merece ser mostrada", ha apuntado. Asimismo, como ya se acordó el pasado año en consenso con los centros educativos, no se celebrará el concurso de dragones, y en su lugar, los 5.000 euros del premio se distribuirán entre todos los grupos inscritos en el desfile, "con el objetivo de fomentar la participación y la creatividad sin presión".

El pregón de este año correrá a cargo de Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, y tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 20,00 horas en la concatedral de Santa María. Además, se han programado actividades en el Museo de Cáceres y actividades deportivas con motivo del patrón de la ciudad como el ya tradicional concurso nacional de Saltos de San Jorge en el Club Hípico Monfragüe durante los días 24,25 y 26 con entrada gratuita.

PROCESIÓN CÍVICA

Ya el jueves, 23 de abril, festivo en la localidad, se celebrarán los actos del día de San Jorge, con la procesión cívica de la corporación municipal desde el edificio consistorial (11,50) hasta la concatedral de Santa María, para participar en la Eucaristía y la ofrenda floral en la estatua de San Jorge.

Después, la comitiva regresa al ayuntamiento y la concejala más joven, Noelia Rodríguez, será la encargada de tremolar el pendón de San Jorge desde la balconada central de ayuntamiento. A las 13,00 horas en el salón de actos se llevará a cabo el homenaje a los trabajadores municipales jubilados durante el último año.

Carrasco ha agradecido "el trabajo de todos los servicios municipales, de la Policía Local, de las asociaciones, de los centros educativos, de los patrocinadores, de la empresa organizadora del desfile y la representación y de todas las personas que hacen posible que esta festividad siga creciendo año tras año. Sin su implicación, no sería posible".

Precisamente, Alonso Corrales ha detallado que llevan 12 años trabajando por la historia de San Jorge dando conferencias en centros educativos y "recuperando pequeñas cápsulas de historia que en Cáceres se habían perdido y complementan muy bien la figura histórica del patrón de la ciudad, para que los niños conozcan la historia". Además, se trabaja en la creación de una red de la figura histórica de San Jorge.

Por su parte, Raquel Preciados ha agradecido el honor que supone ser la pregonera. "Estoy muy emocionada, y va a ser un pregón con el corazón", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que el Museo de Cáceres albergará una programación que se suma a las demás para dar conocimiento y rigor histórico a la festividad.

CARTEL OFICIAL

Sobre el cartel oficial, cabe destacar que es una obra de la diseñadora e ilustradora extremeña Natalia Cerón, en la que reinterpreta la leyenda desde una mirada poética y simbólica con acuarelas y lápices a color. El dragón emerge entre la arquitectura cacereña, fusionando mito y realidad y reforzando la identidad de la ciudad.

Además, la figura de San Jorge a caballo introduce dinamismo y tensión narrativa, mientras que las hiedras evocan el paso del tiempo y la huella de la naturaleza sobre el patrimonio histórico. Integrada de forma sutil en la tipografía "aparece una gallina de plumaje ocre y dorado, en alusión a la leyenda de la hija del Caíd, hechizada y presente en el imaginario popular durante la celebración", ha explicado Carrasco.

La acuarela aporta una atmósfera etérea, cercana al relato antiguo, mientras que el lápiz refuerza los detalles y acentúa elementos clave como el dragón. La composición se completa digitalmente, logrando un equilibrio visual que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo, reivindicando el valor de lo artesanal en el contexto actual.