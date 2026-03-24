Más de 400 empresas de Campo Arañuelo se suman a una campaña en defensa de la continuidad de la Central de Almaraz

Campaña por la continuidad de Almaraz - PLATAFORMA SÍ A ALMARAZ

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 empresas de la comarca de Campo Arañuelo se han sumado a una campaña en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y del pequeño comercio.

La iniciativa, presentada este martes, día 24, en rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Navalmoral de la Mata, ha sido impulsada por la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' junto a la Asociación Comercio Moralo, el Círculo Empresarial Moralo y la Red Mercantil Extremadura, en una muestra de unidad del tejido económico local.

Durante las próximas semanas, centenares de establecimientos -desde pequeñas tiendas a negocios familiares- exhibirán carteles de apoyo a la continuidad de la central, en una acción que aspira a extenderse progresivamente a otros municipios y al conjunto de la región.

Así, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, ha subrayado el carácter abierto y transversal de la iniciativa, invitando a sumarse a todos los comercios que consideren que la continuidad de la central es "clave para el futuro del territorio".

"Empezamos con el compromiso de más de 400 comercios, pero queremos que esta acción sea como una mancha de aceite, que se vaya extendiendo. Hemos comenzado en el entorno más próximo a la central, pero iremos ampliando progresivamente la iniciativa a más municipios de la provincia, al conjunto de la comunidad autónoma y, si es necesario, incluso más allá", ha indicado.

"Esta acción está abierta a todos los comercios que quieran apoyarnos; es una acción transversal y por encima de las ideologías: si crees que la continuidad de Almaraz es positiva para nuestra comarca, estás llamado a participar", ha añadido, informa en nota de prensa la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro'.

AGENDA EN BRUSELAS

De este modo, la campaña llega en un momento "especialmente relevante", tras la agenda institucional que la plataforma mantuvo la semana pasada en el Parlamento Europeo de Bruselas, donde se trasladó a eurodiputados de varios a países y signos políticos "la importancia de Almaraz como motor industrial y herramienta frente a la despoblación rural".

"Ahí expusimos la importancia de un polo industrial como la central para evitar la despoblación rural y cómo en Extremadura no queremos subsidios europeos, sino herramientas para progresar, para que nuestros hijos tengan un futuro aquí. Y nuestras posiciones tuvieron una acogida muy buena: ahora mismo, con el mundo pendiente del precio del gas y del petróleo, nadie en Europa entiende que se pretenda cerrar una central segura y con un rendimiento óptimo como Almaraz", ha destacado Sánchez.

No obstante, el presidente de la plataforma ha advertido de que la decisión final sobre el futuro de la central se tomará en España. "La amenaza de cierre sigue ahí y el reloj corre. Y, como nadie va a defender lo nuestro mejor que nosotros, pedimos a toda la comarca que apoye esta campaña", ha concluido.