Más de 50 actividades invitan a descubrir la riqueza cultural o gastronómica de cuatro comarcas pacenses

La Diputación de Badajoz, a través de la Oficina de Promoción Turística, lanza 55 actividades distribuidas en cuatro comarcas pacenses y diseñadas para descubrir y poner en valor la riqueza cultural, natural y gastronómica de la provincia.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de dinamización de comarcas 'Invítate a un planazo' y recorre los territorios de Paisaje Cultural La Serena, Tierra de Barros-Enoturismo, Comarca de Olivenza y Campiña Sur con actividades que comenzarán el sábado 27 de febrero y se extenderán hasta el 26 de abril.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, y la coordinadora de Planes de Sostenibilidad Turística y Proyectos Europeos de Turismo, Carolina Casado, han presentado estas actividades y han destacado la importancia de impulsar un turismo sostenible y competitivo en las comarcas de la provincia, concebido como motor de desarrollo económico local y eje vertebrador para la reactivación de los municipios.

Con 'Invítate a un planazo', ha afirmado la diputada, quieren poner en valor el "enorme" patrimonio cultural, natural y gastronómico de las comarcas, al mismo tiempo que se generan oportunidades "reales" para los municipios y se dinamiza la economía local.

Al respecto, ha señalado que, para lograrlo, este programa ofrece una oferta turística completa que combina entretenimiento y conocimiento del entorno. Al mismo tiempo, fomenta la pernoctación y la participación de las empresas locales, con el objetivo de consolidarse como experiencias "permanentes y comercializables.

Entre las actividades, destacan las que giran en torno al turismo activo y deportivo como senderismo, cicloturismo, kayaks, geocaching, recorridos de orientación, raid multiaventuras, puente mono, tirolina, escalada o tiro con arco, o al turismo patrimonial y cultural con visitas a yacimientos arqueológicos, castillos, museos y conjuntos histórico-artísticos.

En el caso del turismo de naturaleza y ornitológico, se incluyen rutas botánicas, observación de aves y actividades en entornos acuáticos, talleres fotográficos o visitas a explotaciones ganaderas; mientras que dentro del astroturismo se ofrece la observación del cielo estrellado en puntos emblemáticos de la provincia; y del enoturismo y la gastronomía, catas de vino, recorridos por bodegas, talleres de elaboración de platos típicos, degustaciones de productos locales y experiencias gastronómicas con productos de Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida.

