Mayores y pequeños recorrerán las calles de Cáceres este domingo en la ECO-Fiesta de la Bicicleta

CÁCERES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Cáceres se llenarán de bicicletas este domingo 9 de noviembre con la celebración de la ECO-Fiesta de la Bicicleta, bajo el lema '¡Pedalea en familia y cuida el planeta!' que este año, como novedad, finalizará en el parque Padre Pacífico. Además, esta edición tiene como embajador a la joven promesa del Cáceres Patrimonio de la Humanidad Nico Marina, que cortará la cinta.

La marcha partirá a las 10,00 horas desde la Plaza Mayor y finalizará en el Parque Padre Pacífico, donde se harán los sorteos y la entrega de premios. En el Centro Comercial Ruta de la Plata habrá hinchables en el parking.

El recorrido se iniciará en la Plaza Mayor, continuando por Plaza del Duque, calle Margallo, Avenida Hernán Cortés, Avenida Clara Campoamor y Avenida de España pares (donde se hará el primer reagrupamiento, en la entrada de la Plaza de América).

Continuará por la avenida Antonio Hurtado, Cervantes, avenida de la Hispanidad hasta la glorieta de Renfe (donde se hará el segundo reagrupamiento). Se seguirá por la plaza de América, calle Gil Cordero hasta la glorieta con la avenida de las Arenas, para enfilar el polígono Cabezarrubia hasta el parque Padre Pacífico.

Este evento familiar ha sido presentado este martes en rueda de prensa con la participación de la concejala de Deporte, Noelia Rodríguez; la gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, Rocío Pérez; y el director de Cadena 100 Extremadura, José Enrique Pardo, organizadores del mismo.

"Se trata de una cita ya tradicional que convierte las calles de la ciudad de Cáceres en un punto de encuentro para familias, amigos y amantes del deporte al aire libre", ha destacadola concejala, que ha añadido que es una jornada festiva "que une diversión, ejercicio y compromiso con el medio ambiente, promoviendo la movilidad sostenible y los hábitos de vida saludables".

Rodríguez ha animado a los cacereños a asistir a esta cita clásica que siempre es multitudinaria por su ambiente familiar. "Una actividad que demuestra que moverse en bicicleta no solo es saludable y divertido, sino también una manera de cuidar nuestro entorno y disfrutar de Cáceres de una forma diferente", ha subrayado.

Por su parte, Rocío Pérez ha explicado que se ha cambiado el final de la ruta al parque Padre Pacífico porque es un espacio más amplio y habrá más seguridad, ya que antes se concluía a las puertas del centro comercial en la calle.

"Todavía se pueden recoger los dorsales y hay puntos de recogida muy diseminados por la ciudad para que nadie se quede sin su dorsal", ha añadido Pérez, que ha explicado que se ha querido ampliar esta cita y que no se desarrolle solo el domingo.

Para ello, se ha convocado un maratón fotográfico, para que los participantes envíen todas las instantáneas de la fiesta, y habrá un premio de un cheque regalo de 150 euros. Además en la web del centro comercial se ha ideado un juego de obstáculos y el que tenga mayor puntuación conseguirá una bicicleta de montaña.

El director regional de la cadena COPE, José Enrique Pardo ha destacado que "es una cita para el deporte y la convivencia", que pretende fomentar que "cada vez seamos más los que utilicemos este medio de transporte y nuestras ciudades sean más limpias y saludables".

"Y que nuestras autoridades se conciencien de que tienen que seguir preparando las ciudades para que cada vez se utilice más este medio de transporte", ha advertido Pardo, que ha recordado que el cierre de fiesta estará a cargo de Jimeno, locutor de Cadena 100, "un animador nato y que es famoso por venir a este día". "No somos los que le llamamos sino que nos llama él porque lo pasa muy bien", ha concluido.

Los interesados en participar pueden recoger su dorsal en Décimas del Centro Comercial Ruta de la Plata, Olimpiada Deportes, Pelin Bicicletas, Perfect Visions, tiendas Electrocash, GR-100 Cáceres Brand Store Specialized, Acosta Bike Center, Le Boutique Bike y Cadena 100 Cáceres.