La Medalla de Cáceres se entregará de forma genérica a "todos" los que lucharon en primera línea contra la pandemia

CÁCERES, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves por unanimidad la concesión de la Medalla de Cáceres de forma genérica a "todos" los trabajadores y voluntarios que han desarrollado su labor en la primera línea ayudando a la población en la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del coronavirus.

La entrega del máximo galardón de la ciudad se entregará en un acto el próximo 26 de noviembre, coincidiendo con la fecha del nombramiento de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1986. La ceremonia se hará con todas las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios.

El concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, ha anunciado que finalmente se ha eliminado del texto inicial los colectivos concretos a los que se aludía como sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las empresas de limpieza de hospitales, residencias y espacios urbanos, a los transportistas de mercancías de productos de primera necesidad, al pequeño comercio y las tiendas de alimentación y a la red de voluntarios RedCor.

En la nueva propuesta, aprobada por unanimidad, se eliminan los nombres concretos de colectivos y se otorga la Medalla de Cáceres a "todas" las personas que trabajaron en primera línea. "Haremos un homenaje para agradecer su labor a todas esas personas", ha dicho Bello en la sesión plenaria, al tiempo que ha alabado que, por primera vez en la concesión del galardón, todos los grupos políticos estén de acuerdo.

Y es que, en otras ocasiones Unidas Podemos se ha abstenido en la concesión de este galardón al no estar de acuerdo con el planteamiento o los destinatarios. Ahora, la portavoz de la formación naranja, Consuelo López, ha explicado que apoyan la propuesta para agradecer de forma genérica a todos los trabajadores y voluntarios y por no excluir a nadie.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha felicitado a los cacereños que se ven reconocidos por la Medalla de su ciudad porque, aunque la propuesta de los concejales 'populares' pretendía reconocer "a todo el pueblo de Cáceres", sí agradecen el cambio de postura del Gobierno local para hacer este reconocimiento "más amplio, más inclusivo y no excluir a nadie".

Desde las filas de Ciudadanos (Cs), su portavoz Raquel Preciados, ha agradecido al concejal José Ramón Bello que haya conseguido modificar la propuesta inicial y finalmente se una a toda la Corporación porque "es una medalla que se merecen todos los cacereños sin distinción alguna", por lo que, haber prescindido de los seis colectivos que se mencionaban en un principio, "hace que esta medalla sea más inclusiva", ha dicho.

El concejal no adscrito Francisco Alcántara también se ha congratulado de que todos los grupos políticos hayan conseguido ponerse de acuerdo en reconocer la "generosidad" de esas personas que trabajaron por la población. "No soy partidario de un listado de colectivos que se pretendía enumerar porque algunos no se verían identificados y tampoco había que abrirlo a todo el pueblo de Cáceres porque no todo el mundo ha estado en primera línea", ha zanjado.

Cabe recordar que la Medalla de Cáceres es el máximo galardón que otorga la ciudad a personas o instituciones que han contribuido al desarrollo económico, cultural o social de la capital cacereña. Se entrega de forma anual en noviembre, en torno al día 26, que fue la fecha de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este galardón, que se entrega desde 2011, se ha concedido en la última edición a la Guardia Civil, y también han sido distinguidas otras instituciones como la Fundación Helga de Alvear, la Fundación Mercedes Calles, el IES El Brocense, el IES Universidad Laboral, el Banco de Alimentos o la Banda Municipal de Música, entre otros.